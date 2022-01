AMD Advantage ja Radeon Software päivittyvät vuodelle 2022

AMD Advantage -kannettavissa on aiempaa tiukemmat minimivaatimukset, jotka takaavat tietyn vähemmäistason suorituskyvylle ja ominaisuuksille.

AMD:n 2022 Product Premiere -tapahtumassa esiteltiin uusien prosessoreiden ja näytönohjainten lisäksi myös uusia ohjelmisto- ja alustaominaisuuksia. Suuremmassa roolissa oli AMD Advantage, eli Ryzen-prosessorin ja Radeon-näytönohjaimen sisältävät AMD:n kanssa yhteistyössä suuunnitellut kannettavat, mutta yhtiö antoi ensimaistiaiset myös tulevan vuoden merkittävästä Radeon Software -päivityksestä.

Uudet AMD Advantage -kannettavat sisältävät tänä vuonna yhtiön uuden Ryzen 6000 -sarjan prosessorin, Radeon-näytönohjaimen, tuen uusille AMD Smart -teknologioille sekä FreeSync Premium -näytön vähintään 120 (QHD, UHD) tai 144 hertsin (FullHD) virkistystaajuudella. Lisäksi kannettavissa on oltava PCIe 4.0 -väyläinen NVMe SSD ja vähintään 16 Gt kaksikanavaista DDR5-muistia (DDR5-muisteissa yksi kanava tarkoittaa todellisuudessa kahta 32-bittistä kanavaa). Yhtiö tulee nyt tarjoamaan valmistajille myös Emdoorin valmistamaa valmisrunkoa referenssimallina laajentamaan AMD Advantage -kannettavien valikoimaa.

Tämän vuoden AMD Smart -teknologiat eivät ole varsinaisesti uusia, vaan päivittävät vanhoja entistä toimivammiksi. SmartShift Max kykenee edeltäjänsä tavoin säätämään prosessorin ja näytönohjaimen TDP-arvoja lennosta rasituksen mukaan. Max-versio toimii yhtiön mukaan aiempaa useammissa peleissä ja tarjoaa nyt parhaimmillaan jopa kaksinkertaista suorituskykyä verrattuna tilanteeseen, jossa teknologia ei ole käytettävissä. Merkittävimmät parannukset AMD:n antamista esimerkeistä nähtiin Shadow of the Tomb Raiderissa ja Tom Clancy’s The Division 2:ssa. Yhtiön mukaan aiempi SmartShift ei parantanut suorituskykyä kyseisissä peleissä lainkaan, mutta SmartShift Max parantaa suorituskykyä SoTR:ssa 7 ja The Division 2:ssa 10 %.

SmartShift Eco on puolestaan suunniteltu parantamaan akkukestoa pelatessa kytkemällä erillisnäytönohjain pois käytöstä ja siirtymällä yksinomaan integroidun käyttöön. Ominaisuus on käyttäjän konfiguroitavissa ainakin joiltain osin ja se tunnistaa milloin kannettava on kytketty verkkovirtaan.

Viimeinen uusista Smart-päivityksistä on SmartAccess Graphics, joka on niin ikään suunniteltu maksimoimaan kannettavan suorituskyky ja energiatehokkuus kaikissa tilanteissa. Käytännössä ominaisuus viittaa älykkääseen kytkimeen, joka ohjaa käytössä olevan näytönohjaimen signaalin suoraan näyttöulostuloille. Ilman ominaisuutta erillisnäytönohjaimen signaali kierrätettäisiin oletuksena integroidun grafiikkaohjaimen kautta ennen matkaa näyttöliittimille. AMD:n mukaan SmartAccess Graphics parantaa suorituskykyä keskimäärin jopa 15 %, mikä kuulostaa varsin korkealta ottaen huomioon teknologian luonteen.

Radeon Software Adrenalin Edition -ajureiden tämän vuoden suurimmat päivitykset ovat ainakin keynotessa kerrotun perusteella Link 5.0, Privacy View ja Radeon Super Resolution. Radeon Super Resolution on käytännössä ajureihin integroitu versio FidelityFX Super Resolution -skaalaimesta. Integroimalla ominaisuuden ajureihin se on käytössä käytännössä kaikissa peleissä, mutta toisaalta skaalaus tehdään vasta renderöinnin lopussa, jolloin esimerkiksi käyttöliittymäelementit skaalataan kaiken muun mukana, toisin kuin FSR:llä. Käytännössä RSR:ää vastaava toiminnallisuus on onnistunut jo aiemmin kolmansien osapuolten sovellusten avulla.

Privacy View on Eyewaren teknologiaan perustuva yksityisyyttä parantava ominaisuus. Kuten kenties teknologian takaa löytyvän yrityksen nimikin jo vihjaa, kyseessä on katseenseurantaan perustuva ominaisuus, joka näyttää näytöstä vain sen osan, johon käyttäjä katsoo. AMD Link on puolestaan etäkäyttöön keskittyvä ominaisuus, joka mahdollistaa Radeonilla varustetun tietokoneen pyörittämien pelien pelaamisen erinäisillä laitteilla puhelimista televisioihin. Link 5.0 tuo uutena ainakin tuen jopa neljän lisäkäyttäjän yhdistämisen samanaikaisesti ilmeisesti paikkalisen moninpelin hengessä. Palaamme asiaan tuonnempana, kun AMD kertoo lisää teknologian päivityksistä.

Radeon Software Adrenalin Editionin merkittävä päivitys julkaistaan myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana kuluvan vuosineljänneksen aikana.

