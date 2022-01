AMD julkaisi Ryzen 6000 -sarjan mobiiliprosessorit Zen3+-ytimillä ja integroidulla RDNA2-grafiikkaohjaimella

Uudet Rembrandt-koodinimelliset prosessorit tukevat uusina ominaisuuksina muun muassa DDR5- ja LPDDR5-muisteja, PCI Express 4.0- ja USB4-standardeja sekä DisplayPort 2.0 -näyttöliittimiä.

AMD piti eilen 2022 Product Premiereksi nimetyn CES-keynote-esityksensä. Voit tutustua keynoten yleiseen sisältöön aiemmassa uutisessamme ja lähetys on katsottavissa YouTubessa myös jälkikäteen. Tässä uutisartikkelissa paneudumme yhtiön uusiin Ryzen 6000 -sarjan prosessoreihin integroidulla grafiikkaohjaimella.

Ryzen 6000 -sarjan prosessorit tunnettiin ennen julkaisua koodinimellä Rembrandt. TSMC:n N6-prosessilla valmistettavat prosessorit on suunnattu kannettaviin, eikä AMD ainakaan tässä vaiheessa vihjannut mitään mahdollisista työpöytäversioista. Mikäli prosessoreista julkaistaan työpöytäversiot jossain vaiheessa, se tapahtunee aikaisintaan loppuvuodesta, kun Zen 4 -arkkitehtuuriin perustuvat Ryzen 7000 -sarjan prosessorit ja AM5-kanta on saatu julkaistua, sillä ainakin tällä hetkellä saatavna tiedon mukaan prosessorit tukevat vain DDR5- ja LPDDR5-muisteja, joita nykyinen AM4-kanta ei tue.

Rembrandtin sisällä sykkii uudet Zen3+-prosessoriytimet, mutta toistaiseksi julkaistun tiedon valossa ”+”-viittaa yksinkertaisesti päivittyneeseen valmistusprosessiin ja uusiin virranhallintaominaisuuksiin. Uusien virranhallintaominaisuuksien ja päivittyneen valmistusprosessin myötä AMD odottaa Ryzen 6000 -kannettavien pystyvän parhaimmillaan jopa vuorokauden videotoistoon. Prosessorin tehonkulutusta on viilattu myös monissa käytännön tehtävissä ja AMD:n testeissä videopuheluissa 6000-sarjalaisen pitäisi kuluttaa jopa 30 % vähemmän tehoa, kuin 5000-sarjalaisen. Webbiselailussa Chromella tehonkulutuksen pitäisi pudota parhaimmillaan 15 % ja Netflix-toistossa samalla selaimella jopa 40 %.

Ryzen 6000 -sarjassa prosessoriytimiä on käytössä maksimissaan kahdeksan ja ne tukevat SMT-teknologian avulla kahden samanaikaisen säikeen suorittamista per ydin. AMD on onnistunut erilaisten viilausten ja uuden N6-prosessin myötä virittämään ytimet toimimaan vakiona parhaimmillaan 5 GHz:n Boost-kellotaajuudella, mikä ei ole onnistunut edes työpöydällä aiemmissa Zen-sukupolvissa.

Pikseleiden piirtämisestä ruudulle on vastuussa Vegan valtakauden ja pitkän odotuksen jälkeen RDNA2-arkkitehtuuriin perustuva grafiikkaohjain. Grafiikkaohjaimessa on käytössä parhaimmillaan 12 Compute Unit -yksikköä eli 768 stream-prosessoria. Uuden grafiikkaohjaimen kehutaan parantavan suorituskykyä jopa 2,1-kertaiseksi Ryzen 5000 -sarjan Vegoihin verrattuna. AMD:n testien mukaan integroitu GPU jättää Intelin Tiger Lake -prosessoreiden Xe-grafiikkaohjaimen kauas taakseen; pelistä riippuen eroa tulee 20-200 %. Myös NVIDIAn edullisin erillisnäytönohjain GeForce MX450 jää testeissä selvästi jälkeen, ollen useimmiten selvästi lähempänä Xe:n kuin Ryzen 6000:n Radeonin suorituskykyä.

Muita Ryzen 6000 -sarjan merkittäviä uudistuksia ovat tuki DDR5- ja LPDDR5-muisteille, tuki PCI Express 4.0 -standardille ja tekoälypohjaiseksi mainostettu taustamelun poisto. Mediapuolta on päivitetty puolestaan uudella AV1-purkuyksiköllä ja näyttöohjaimeen on lisätty DisplayPort 2.0 -tuki UHBR10-tasolla. Taustamelun poisto on osa Rembrandtiin integroitua ääniprosessoria. Lisäksi prosessoreilla varustetuista kannettavista tulee löytymään Wi-Fi 6E -tuki MediaTekin ja Qualcommin toteuttamilla ratkaisuilla. Merkittävä on myös ensimmäinen tietokonekäyttöön suunnattuun x86-prosessoriin integroitu Microsoft Pluton -tietoturvaprosessori.

AMD julkaisi kerralla kymmenen eri Ryzen 6000 -sarjan prosessoria. Merkille pantavaa ja todennäköisesti nykyisestä pandemiasta johtuvaa on se, että joukkoon ei kuulu ainuttakaan edullista Ryzen 3 -mallia, vaan uudet prosessorit lähtevät Ryzen 5 -sarjasta ylöspäin. Lisäksi AMD julkaisi pienemmällä metelillä kolme uutta Ryzen 5000 -sarjan mobiiliprosessoria, jotka tunnistaa niiden 5×25-numeroinnista. Löydät prosessoreiden oleellisimmat tekniset tiedot uutisen aiemmasta taulukosta.

AMD:n suorituskykytesteissä yhtiö käytti esimerkkinä Ryzen 7 6800U:ta, jota verrattiin edeltävän sukupolven Ryzen 7 5800U -malliin. Yhtiön mukaan Cinebench R23:lla mitattuna 6800U peittoaa 5800U:n 10 %:lla yhdellä ja 30 %:lla kaikilla säikeillä. Laajemmin prosessoria testaavassa PCMark 10 Extended -testissä eroa tuli 30 % 6800U:n hyväksi. Videoiden pakkaamisessa Puget Systemsin Adobe Premiere Pro -testissä ero 6800U:n eduksi on jopa 70 %, Blender GPU -testissä 130 %. Pelikäytössä 1080p-resoluutiolla uusi RDNA2-grafiikkaohjain siivittää 6800U:n 100 % parempaan tulokseen, kuin 5800U:n Vega. Huomionarvoista testeissä on se, että 6000-sarjalaisen TDP-arvo on testeissä 28 wattia, kun 5000-sarjalaisella se oli vain 15 wattia.

Uutuuksia hyödyntäviä kannettavia on luvassa useimmilta suurilta valmistajilta ja ne tulevat AMD:n mukaan saapumaan markkinoille helmikuusta lähtien. Yhtiön odotusten mukaan tulemme näkemään kuluvan vuoden aikana yli 200 erilaista kannettavaa, joissa on joko Ryzen 6000 -sarjan prosessori tai yksi kolmesta uudesta Ryzen 5000 -sarjan mallista. Osa kannettavista tulee olemaan luonnollisesti yrityskäyttöön suunnattuja ja AMD tulee esittelemään tarkemmin niihin menevät Ryzen 6000 Pro -sarjan prosessorit lähempänä kannettavien julkaisua.

Lähteet: AMD (1), (2), AMD@YouTube