ASRockin anti jäi pintapuolisiin kuviin emolevyistä, mutta Asus tarjoili enemmänkin yksityiskohtia ROG Crosshair -huippumalleistaan.

AMD on pitänyt viime yönä Suomen aikaa Meet the Expert -webbitapahtuman, jossa yhtiön AIB-kumppanit pääsivät esittelemään tulevia AM5-emolevyjään. AM5-emolevyt tullaan julkaisemaan vielä kuluvan neljänneksen aikana Ryzen 7000 -sarjan prosessoreiden kavereiksi.

Asus nosti tapahtumassa esille ROG Crosshair X670E Extreme- ja Hero-emolevyt. Molempien emolevyjen I/O-paneelista löytyy muun muassa kaksi USB4-liitäntää (USB-C), yhdeksän USB 3.2 Gen 2 -liitäntää (8 x USB-A, 1 x USB-C) sekä yksi USB-C 3.2 Gen 2×2 -liitäntä 60 watin USB-PD-tuella. Molemmissa on myös Wi-Fi 6E- ja Bluetooth 5.2 -tuet sekä Intelin 2,5 Gbps:n verkkoliitäntä, jota täydennetään Extremessä Marvellin AQtion 10 GBps:n ohjaimella.

Extremen VRM-jäähdytys on peitetty AniMe Matrix LED -paneelilla, kun Herossa on samassa kohtaa Polymo-paneeli. Prosessorin virransyöttö on Extremessä 20+2-vaiheinen ja Herossa 18+2-vaiheinen ja kumpikin käyttää Vishayn SIC850 110 ampeerin Power Stage -vaiheita, 45 ampeerin metallisekoite-keloja ja Infineonin ASP2205 -ohjainpiiriä. Prosessorin lisävirransyöttö käyttää ProCool II -liittimiä ja virransyötön kondensaattorit on suunniteltu toimimaan -180-125°C lämpötiloissa.

Molemmista emolevyistä löytyy kaksi PCI Express 5.0 x16 -liitäntää, mutta M.2-puolella eroja on reilumminkin. Extreme tukee kahta PCIe 5.0 x4 M.2-liitäntää maksimissaan 2280-koon asemille, yhden PCIe 5.0 x4 M.2-liitännän 22110 -koon asemille laajennuskortilla ja toinen suoraan emolevyllä ja lopulta vielä PCIe 4.0 x4 M.2 22110-koon tuella Gen-Z.2 -liitäntään. Herossa on puolestaan kaksi PCIe 5.0 x4 M.2-liitäntää 2280-koon asemille, kaksi PCIe 4.0 x4 M.2-liitäntää niin ikään 2280-koon asemille ja yksi PCIe 4.0 x4 M.2-liitäntä 22110-koon korteille laajennuskortilla.

Yhtiö toi lisäksi esiin perinteisen HDAudio-linjan sijasta USB-väylään kytketyn Realtekin ALC 4082 -koodekin, ESS:n ES9218 DAC-muuntimen, työkaluvapaan Q-Latch-lukituksen M.2-liitännöille ja helpon Q-Release -kytkimen PCIe-laajennuskortin irrottamiseen. Molemmissa emolevyissä on myös debug LED-näyttö.

ASRock tyytyi omassa osuudessaan esittelemään vain nimellisesti joukon X670E-emolevyjään ja kävi läpi yleisimpiä niistä löytyviä ominaisuuksia. Esillä olivat X670E Taichi Carrara-, Taichi-, Steel Legend-, Pro RS- ja PG Lightning -emolevyt. Emolevyt tulevat tukemaan USB4-liitäntöjä 27 watin lataustuella ja perustumaan 8-kerroksisiin piirilevyihin. PCIE 5.0 -liitäntä on vahvistettu metallikuorin ja M.2-asemalle tulee mukana jäähdytin omalla tuulettimella. Valitettavasti diasta ei käy ilmi, koskevatko mainostetut ominaisuudet kaikkia X670E-emolevyjä vai vain osaa niistä.

Lähde: AMD Meet the Experts