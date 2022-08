Intelin 13. sukupolven Core -prosessoreiden ydin on kasvanut lähes takaisin Intel 10 -prosessilla valmistetun 11. sukupolven Rocket Laken mittoihin.

Intelin tulevat 13. sukupolven Core -prosessorit ovat esiintyneet viime aikoina useissa eri vuodoissa. Tuorein vuoto kuuluu Kiinasta, jossa Baidu-palveluun on lähetetty kuva Raptor Lake -koodinimellisestä prosessorista ilman lämmönlevittäjää.

Korkattu Raptor Lake on asetettu kuvassa edeltäneiden Rocket Laken ja Alder Laken pahvimallien viereen. Pahvimallit ja niihin liitetyt mitat näyttävät, että Raptor Lake on kasvanut jo lähes Intel 10 -prosessilla valmistettavan Rocket Laken mittoihin; Raptor Laken pinta-ala on noin 257 mm2 ja Rocket Laken 280 mm2. Välissä julkaistu, Raptor Laken tapaan Intel 7 -prosessilla valmistettava Alder Lake on pinta-alaltaan noin 209 mm2.

Raptor Laken suuremman koon takaa löytyy kaksi päätekijää: kasvatetut välimuistit ja lisätyt E-ytimet. Siinä missä Alder Lakessa oli kahdeksan P- ja kahdeksan E-ydintä, on Raptor Lakessa parhaimmillaan kahdeksan P- ja 16 E-ydintä. P-ydinten välimuistia on kasvatettu 1,25 Mt:stä 2 megatavuun, E-ydinten välimuistia 2 Mt:stä 4 megatavuun per neljä ydintä. L3-välimuistia on tullut lisäydinten myötä 6 Mt lisää ja sitä on nyt yhteensä 36 Mt.

