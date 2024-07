Käteisellä tehtävien kauppojen hinnaksi on sovittu 665 miljoonaa dollaria ja yhtiöt odottavat viranomaisten antavan niille siunauksensa vuoden loppuun mennessä.

Prosessorijätti AMD on ilmoittanut päässeensä sopimukseen kotimaisen Silo AI:n ostosta. Silo AI on vuonna 2017 perustettu tekoälyyn erikoistunut yritys, jota kuvaillaan Euroopan suurimmaksi itsenäiseksi tekoäly-yritykseksi.

AMD ja Silo AI ovat päässeet sopuun 665 miljoonan dollarin eli reilun 614 miljoonan euron yrityskaupasta, jossa Silo AI siirtyy kokonaisuudessaan AMD:n omistukseen. Kaupat tehdään täysin käteisellä ja niiden odotetaan saavan kilpailuviranomaisten hyväksynnän vielä kuluvan vuoden aikana. Silo AI:n toimitusjohtaja Peter Sarlin tulee jatkamaan väkensä johtamista osana AMD:n Artificial Intelligence Group -osastoa.

Silo AI on erikoistunut avustamaan asiakasyrityksiä tekoälyteknologioiden integrointia osaksi niiden toimintaa. Yhtiön asiakaskuntaan lukeutuu sellaisia jättejä, kuin Allianz, Philips, Rolls-Royce ja Unilever. AMD:n kannalta kenties olennaisempaa on kuitenkin yhtiön osaaminen LLM-kielimallien parissa nimenomaan AMD:n raudalla. Silo AI on kehittänyt Poro- ja Viking -kielimallit AMD:n prosessoreita hyödyntävälle Lumi-supertietokoneelle. Viking on siitä poikkeuksellinen malli, että se hallitsee kaikki pohjoismaiset kielet perinteisempien Englannin ja ohjelmointikielten ohella.

AMD on ollut muutoinkin ostohousut jalassa tekoälymarkkinoilla, sillä se on tuoreimpien kauppojensa ohella ostanut viimeisen vuoden aikana tekoälyyn erikoistuneita yrityksiä, kuten Mipsologyn ja Nod.ai:n, jo 125 miljoonalla dollarilla eli yli 115 miljoonalla eurolla.

Lähde: Lehdistötiedote