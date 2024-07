Samsung julkaisi uudet puettavat älylaitteensa – mukana odotettu Galaxy Ring -älysormus

Samsungin Galaxy Unpacked -tapahtumassa esiteltiin uudet Galaxy Watch -älykellot ja Galaxy Buds -nappikuulokkeet sekä valmistajan ensimmäinen älysormus Galaxy Ring.

Samsungin Pariisissa järjestämä Galaxy Unpacked -tapahtuma paljasti virallisesti taittuvanäyttöisten lippulaivaälypuhelinten lisäksi uudet puettavat älylaitteet, joita ovat Galaxy Watch7- ja Watch Ultra -älykellot, Galaxy Buds3- ja Buds3 Pro -nappikuulokkeet sekä Samsungin ensimmäinen terveysseurantaan suunnattu älysormus Galaxy Ring, josta oltiin kuultu huhuja jo pitkin kuluvaa vuotta.

Galaxy Watch7 on viimevuotisen Watch6:n seuraaja ja tulee sekä 40:n että 44 millimetrin kokoisena väreissä vihreä ja kerma (40 mm) sekä vihreä ja hopea (44 mm). Ulkoasu on myös viime vuodesta tuttu, mutta Galaxy AI -tekoälyä on uutuuskelloon luonnollisesti valjastettu. Esimerkiksi kellolla lähetettävät pikavastaukset viesteihin muokkautuvat nyt edellisten keskustelujen perusteella käyttäjän tyyliin sopiviksi sen sijaan, että tarjolla olisi vain valmiita muodollisia vastauksia.

Monipuolinen terveysseuranta mahdollistaa tuttuun tapaan esimerkiksi unenseurantaa – jota on paranneltu Galaxy AI:lla –, sydämen sykkeen- ja rytminseurantaa, verenpaineenmittausta sekä kehonkoostumusmittausta. Uutena ominaisuutena Samsung nostaa esiin ns. glykotoksiinien mittauksen, jotka kertovat kehon biologisesta ikääntymisestä ja yleisestä metabolisesta hyvinvoinnista ja ovat pitkälti ruokavalion ja elämäntapojen määrittämiä. Myöhempänä päivityksenä odotettavissa on myös uniapneavalvonta.

Galaxy Watch Ultra on Watch7:n järeämpi isoveli, joka edustaa uudenlaista muotoilua ja suunnittelua ja hyödyntää rakenteessaan titaania. Ulkoasultaan Watch Ultra on neliömäisempi ja paksumpi ja siihen on lisätty uusi toimintonäppäin, jolle voi määrittää haluamiaan toimintoja, kuten suosikkitreenin käynnistämisen. Navigointia on helpottamassa aiemmista Classic-malleista tuttu pyöreä kehys. Halkaisija on Watch7:ää astetta suurempi 47 mm, ja värivaihtoehtoina Watch Ultrassa on titaaninhohtoiset harmaa, valkoinen ja hopea.

Lippulaivakellossa on samat terveysseuranta- ja tekoälyominaisuudet kuin Watch7:ssäkin, mutta lisäksi sitä markkinoidaan ääriolosuhteisiin- ja lajeihin sopivaksi. Esimerkiksi kellon kestämä korkeusvaihteluhaarukka on merenpinnan alapuolisesta 500 metristä jopa 9000 m:n korkeuteen. Vedenalaista painetta Watch Ultran luvataan kestävän 10 ilmakehän verran (10 atm). Kellosta löytyy myös ”sireenitoiminto” hätätilanteita varten. Akunkestoa luvataan jopa 100 tuntia virransäästötilassa ja aktiivikäytössä 48 h.

Molemmissa Galaxy Watch -uutuuksissa on IP68-suojaluokitus, safiirikristallinen Super AMOLED -näyttö, 3 nanometrin prosessilla valmistettu Exynos W1000 -järjestelmäpiiri, 2 gigatavua RAM-muistia ja 32 Gt tallennustilaa sekä käyttöjärjestelmänä Googlen Wear OS 5, jonka päällä pyörii Samsungin One UI 6 Watch -käyttöliittymä.

Galaxy Ring on Samsungin ensimmäinen älysormus, joka on luonnollisesti suunniteltu Galaxy-ekosysteemiin yhteensopivaksi. Jatkuvaan terveysseurantaan suunnattu sormus painaa koosta riippuen 2,3–3 grammaa. Kokovaihtoehtoja on yhteensä yhdeksän ja väreinä on titaaninhohtoiset musta, hopea ja kulta. Sormukselle luvataan Galaxy Watch Ultran tavoin 10 atm:n paineensietoa veden alla.

Erityisesti unenseurantaan on Galaxy Ringissä panostettu, sillä se seuraa tekoälyn avustamana esimerkiksi käyttäjän liikehdintää ja kuorsausta unen aikana sekä sydämen sykettä ja hengitystaajuutta. Myös kuukautiskierron seuranta on mahdollista ihon yöllisen lämpötilan monitoroinnin avulla. Lisäksi mukana on Galaxy Watcheista tutut hälytykset sydämen sykkeen tai rytmin muuttuessa äkillisesti sekä myös epäaktiivisuusmuistutukset ja treenin aloituksen tunnistus. Galaxy-älypuhelimiin yhdistettynä sormusta voi käyttää myös kosketustoiminnoin ottaakseen esimerkiksi valokuvan tai sammuttaakseen herätyskellon.

Myös Galaxy Ringillä on IP68-suojaluokitus ja sille luvataan jopa viikon yhtäjaksoista akunkestoa. Lisäksi sen mukana toimitetaan 62 g:n painoinen langaton latauskotelo.

Langattomien Galaxy Buds -nappikuulokkeiden joukkoon Samsung esitteli uudet Buds3- ja Buds3 Pro -mallit, joiden muotoilu poikkeaa täysin valmistajan aiemmista malleista ja lähentelee enemmän muiden valmistajien tyyliä. Huomionarvoisena seikkana Buds3:t ovat avoimen malliset 11 mm:n yksisuuntaisilla kaiutinelementeillä, kun taas Buds3 Prot ovat korvakäytävälle tiiviisti asettuvat ja niissä on kaksisuuntaiset 10,5 mm:n kaiutinelementit sekä 6,1 mm:n planaarikalvodiskantit.

Parannellun äänenlaadun lisäksi uudet Budsit hyödyntävät tietenkin Galaxy AI:ta oikeisiin Galaxy-puhelimiin yhdistettynä esimerkiksi puhelujen laadun parantamisessa ja reaaliaikaisessa puheen kääntämisessä vaikkapa luennoilla sekä ympäristön melutasoon mukautuen säätämällä aktiivisen vastamelun voimakkuutta. Vaikka kosketustoimintoja voi uusissa Budseissa korvata puhekomennoilla musiikintoistoa hallitakseen, on niitäkin uudistettu uuteen muotoiluun sopiviksi. Kuulokkeiden vartta – jota Samsung kutsuu nimellä ”Blade” – voi komentoja antaakseen puristaa sormilla tai pyyhkäistä ylös ja alas.

Buds3:lle ja Buds3 Prolle luvataan vastamelun kanssa viiden ja kuuden tunnin akunkestoa yhdellä latauksella ja latauskoteloa hyödyntäen yhteensä 24 ja 26 tuntia, vaikkakin todellisessa käytössä lukemat saattavat vaihdella. Molemmilla kuulokkeilla on IP57-suojaluokitus, eli ne kestävät pölyä ja hetkellisen upotuksen matalaan veteen, mutta täysin tiiviit ne eivät ole. Värivaihtoehtoina molemmilla malleilla on hopea ja valkoinen.

Galaxy Watch7 ja Watch Ultra sekä Galaxy Buds3 ja Buds3 Pro ovat heti ennakkotilattavissa ja saatavuus alkaa heinäkuun 24. päivänä. Galaxy Ringin hinnoittelusta ja saatavuudesta Pohjoismaissa tiedotetaan myöhemmin lisää.

Lähde: Samsungin sähköpostitiedotteet, Samsung Mobile Press