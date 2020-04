AMD:n osavuosikatsauksessa yhtiö varmisti olevansa aikataulussaan ja tulevansa julkaisemaan uuden sukupolven prosessorit, näytönohjaimet ja laskentakortit vuoden loppupuolella.

AMD:n odotetaan julkaisevan kuluvana paitsi uuden sukupolven prosessorit, myös uuden sukupolven näytönohjaimet. Yhtiö on ehtinyt jo kertomaan ensimmäisiä yksityiskohtia tuotteistaan, mutta vasta vähän mitään konkreettista.

AMD:n toimitusjohtaja Lisa Su on nyt varmistanut yhtiön osavuosikatsauksen sijoittajapuhelussa yhtiön molempien uusien arkkitehtuurien olevan edelleen aikataulussaan. Sekä Zen 3 että RDNA2 tullaan julkaisemaan vuoden loppupuolella ja todennäköisimmin viimeisen vuosineljänneksen aikana. Vaikka tuotteet tulisivat myyntiin vasta vuoden viime metreillä, voidaan pitää todennäköisenä, että ainakin osa tuotteista julkistettaisiin Computex-messuilla. Computex-messut siirrettiin koronaviruksen takia keväältä pidettäväksi 28. – 30. syyskuuta eli aivan kolmannen vuosineljänneksen lopussa.

Zen 3 on AMD:n mukaan täysin uusi arkkitehtuuri siinä missä Zen 2 oli evoluutioaskel alkuperäisestä Zenistä. Lienee kuitenkin selvää, että vaikka arkkitehtuuri on nimellisesti täysin uusi, se tulee olemaan hyvin läheistä sukua aiemmille Zen-arkkitehtuureille. AMD:n mukaan Zen 3 tulee tarjoamaan saman tason IPC-parannuksen (Instructions per Clock), mitä uusilta arkkitehtuureilta yleensä odotetaan, mitä se sitten ikinä tarkemmin tarkoittaakaan.

Muutoksista tiedetään tällä hetkellä sen verran, että nykyiselle neljän ytimen CCX-rakenteelle heitetään hyvästit ja yhdessä chipletissä on kaikkien kahdeksan ytimen jakama L3-välimuisti. Palvelinpuolen Milan-prosessoreissa IO-siru ja paketointi tulevat pysymään ainakin päällisin puolin identtisinä. APU-sirujen puolelle odotetaan puolestaan tuoreen vuodon mukaan Cezanne-koodinimellistä sirua, jossa olisi Zen 3 -prosessoriytimiä ja oletettavasti RDNA2-arkkitehtuuriin perustuva grafiikkaohjain.

RDNA2-arkkitehtuurista tiedetään jo jonkin verran enemmän, kiitos konsoleiden. Sekä Microsoftin että Sonyn uutuuskonsoleista kerrotut tiedot varmistavat, että AMD tulee hyödyntämään aiemmin löydetyssä patentissa kuvailtua säteenseurantakiihdytysmetodia. AMD:n patentoimassa toteutuksessa Compute Unit -yksikön teksturointiyksikköön on lisätty nykyisten yksiköiden rinnalle uusi kiihdytin säteenseurantalaskuja varten. Uusi yksikkö hoitaa varsinaiset säteiden törmäystarkitukset, kun streamprosessoreiden vastuulle jää kertoa mihin BVH-puussa pitäisi edetä seuraavaksi. Ratkaisu mahdollistaa Microsoftin edustajan mukaan myös asioita, joihin uuden DirectX 12 Ultimaten DXR-rajapinta ei taivu.

RDNA2-arkkitehtuurin luvataan lisäksi olevan 50 % energiatehokkaampi verrattuna ensimmäisen sukupolven RDNA-arkkitehtuuriin. Jo Financial Analyst Day -tapahtumassa paljastettu tieto perustuu Division 2 -pelissä 1440p-resoluutiolla tehtyyn testiin. Ajureissa ja muissa vuodoissa on esiintynyt kolme RDNA2- eli Navi2X-sirua: Navi 21, 22 ja 23. Navi 23:sta odotetaan paria Cezanne-H-sarjan APU-piireille kannettaviin.

GPU-puolella tapahtuu myös pelimaailman ulkopuolella, sillä CDNA-arkkitehtuurin pitäisi saapua markkinoille niin ikään kuluvan vuoden loppupuolella. CDNA on tämän hetkisten tietojen mukaan Vegasta edelleenkehitettyä, vain laskentakäyttöön suunnattu arkkitehtuuri ja ensimmäinen siihen perustuva siru peräti 128 Compute Unit -yksikön Arcturus. Linux-päivityksistä aiemmin löytyneiden tietojen mukaan Arcturuksesta ja siten CDNA:sta olisi karsittu pois täysin tuki 3D-puolelle. Valitettavasti toistaiseksi ei ole selvinnyt, minkä kaiken toiminnalisuuden ja yksiköiden poistoon tällä viitataan.

Lähteet: AMD @ Twitter, Seeking Alpha