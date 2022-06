TechPowerUpin Computex-messuilla onkimien tietojen mukaan 600-sarjan piirisarjat tukisivat parhaimmillaan 12 PCIe 4.0 -linjaa.

AMD julkisti Computex-messuilla kolme piirisarjaa tuleville AM5-emolevyille: B650:n, X670:n ja X670E:n. Vaikka piirisarjoja on nimellisesti kolme, niiden takaa löytyy sama ASMedian kanssa toteutettu Promontory 21 -piiri, tai X-mallien tapauksessa kaksi piiriä.

TechPowerUp keräsi yhteen kaikki Computex-messuilla eri valmistajilta selvittämänsä yksityiskohdat, jotka piirtävät selkeämmän kuvan Zen 4 -prosessoreiden ja AM5-alustan teknisistä ominaisuuksista. Kuluttajapuolen ensimmäinen Zen 4 -prosessori tunnetaan koodinimellä Raphael ja se tulee sisältämään yhteensä 28 PCI Express 5.0 -linjaa, joista neljä on pyhitetty piirisarjayhteydelle. GPU:lle osoitetut 16 linjaa voidaan jakaa kahdeksi ja ne toimivat PCIe 5.0 -tilassa aina X670- ja X670E-emolevyillä, mutta B650-emolevyillä ne voidaan rajata PCIe 4.0 -nopeudelle.

Prosessorissa on lisäksi näyttöohjain, joka tukee ulostuloa neljälle DP-, HDMI- tai DVI-näytölle. USB 2.0 -yhteyksiä on yksi ja USB 3.2 Gen -ohjaimia neljälle liittimelle, joista kolme tukee DP AltModea eli DisplayPort-signaalia USB-C:n yli.

Promontory 21 -piirissä on puolestaan TPU:n onkimien tietojen mukaan yhteensä 12 PCIe 4.0 -linjaa, joista neljä on varattu prosessoriyhteydelle, ja neljä PCIe 3.0 -linjaa, jotka voivat toimia vaihtoehtoisesti myös SATA 3 -portteina (kaksi per linja). USB 2.0 -portteja on kuusi, kuten USB 3.2 Gen 2 -porttejakin, joskin kaksi USB 3.2 -porteista tukee myös USB 3.2 Gen 2×2 -tilaa. USB4-tukea prosessorista tai piirisarjasta ei tule tiettävästi löytymään lainkaan, mutta jotkut emolevyvalmistajat tulevat tukemaan uutta standardia erillisillä ohjainpiireillä.

X670- ja X670E-emolevyillä Promontory 21 -piirejä on kaksin kappalein ketjutettuna, jonka myötä kummaltakin tippuu neljä PCIe 4.0 -väylää pois käytöstä piirisarjojen väliselle yhteydelle; yhteensä X670- ja X670E-piirisarjoilla on siis 12 vapaasti käytettävää PCIe 4.0 -linjaa ja 12 prosessori- ja piirisarjayhteyksille varattua PCIe 4.0 -linjaa. Hämärän peittoon jää, onko X670- ja X670E-emolevyjen ainoa todellinen ero neljä PCIe 4.0 vs neljä PCIe 5.0 -linjaa prosessorilta, sillä AMD:n dioissa X670E:lle luvattiin ”PCIe 5.0 kaikkialla”, kun X670:lla se luvataan GPU:lle ja yhdelle M.2-liittimelle ja ainakaan TPU:n onkimien tietojen mukaan piirisarjalta ei PCIe 5.0 -tukea löytyisi.

Lähde: TechPowerUp