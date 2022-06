Falcon Shores -koodinimelliseen XPU-prosessoriin voidaan konfiguroida pelkkiä x86-siruja, pelkkiä Xe-siruja tai vapaa sekoitus molempia.

Intel on julkaissut ISC 2022 -tapahtumassa uuden roadmapin yhtiön HPC-puolen tuotteista. Vaikkei HPC-tuotteet sinänsä kosketa juuri kuluttajia, ne sisältävät huomattavasti samaa teknologiaa kuluttajapuolen tuotteiden kanssa ja voivat piirtää suuntaviivoja myös niiden tulevaisuudelle.

Intelin tuoreimmat HPC-puolen tuotteet ovat Sapphire Rapids- eli 4. sukupolven Xeon Scalable -prosessorit HBM-muistien kera ja ilman niitä sekä Ponte Vecchio -laskentapiiri. Ensi sukupolvi noudattaa vielä tuttua kaavaa ja Sapphire Rapidsin seuraaja tottelee koodinimeä Emerald Rapids.

Laskentapiirien puolella Ponte Vecchion seuraaja tunnetaan nimellä Rialto Bridge. Rialto Bridgessä voi olla parhaimmillaan 160 uuden sukupolven Xe-ydintä, kun Ponte Vecchiossa on maksimissaan 128 Xe-ydintä. Rialto Bridge tulee perustumaan OAM 2.0 -moduuleihin (OCP Accelerator Module), jotka mahdollistavat maksimissaan jopa 800 watin tehonkulutuksen.

Suurempi mullistus onkin luvassa vasta niitä seuraavassa sukupolvessa, kun HBM-muisteilla varustettujen prosessoreiden ja HPC-laskentapiirien paikan vie uusi Falcon Shores, jota Intel markkinoi CPU:n tai GPU:n sijasta XPU:na. Falcon Shores on useaan eri siruun perustuva ratkaisu, jossa on asiakkaan tarpeisiin sovitettu määrä x86- ja/tai Xe-ytimiä. Yhdessä mallissa voisi olla siis pelkkiä x86-siruja ja toisessa pelkkiä Xe-ytimiä, kun kolmannessa on sekä että. Falcon Shores tai ainakin osia siitä tullaan valmistamaan Ångström-luokan valmistusprosesseilla.

Lähteet: Intel, AnandTech