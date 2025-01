AMD aikoi esitellä RDNA 4 -arkkitehtuurin ja siihen perustuvat Radeon RX 9070 -näytönohjaimet CES 2025 -messuilla vuoden alussa. Suunnitelmat kuitenkin muuttuivat viime hetkillä ja yhtiö tyytyi toteamaan kertovansa tulevista näytönohjaimista myöhemmin kuluvan neljänneksen aikana.

AMD:n edustajat tarkensivat messuilla syytä suunnitelmien muutoksiin kertomalla näytönohjainten ja niiden uusien teknologioiden esittelyn vaativan ja ansaitsevan enemmän aikaa, kuin mitä CES-messujen esityksessä olisi ollut varaa pyhittää niille. Yhtiön edustajien mukaan niille olisi ollut mahdollista antaa aikaa vaivaiset 5 minuuttia, eivätkä ne olleet ainoat esittelemättä jääneet tuotteet. AMD:n oli tarkoitus esitellä tapahtumassa myös uudet Ryzen Z2 -prosessorit, mitkä lopulta sivuutettiin näytönohjainten tapaan. Sekä Radeon RX 9070 -sarjan näytönohjaimia että Z2 -prosessoreita käyttäviä tuotteita esiteltiin kuitenkin messuilla valmistajien toimesta kertomatta tarkemmin niiden ominaisuuksista.

Messujen jälkeen näytönohjaimia on ehditty näkemään jo joidenkin jälleenmyyjien varastoissa ja ukrainalainen tietotekniikkaliike Artline julkaisi Asuksen TUF Radeon RX 9070 XT -mallista myös unboksaus kuvia. Näytönohjainten tarkat tekniset ominaisuudet ovat vielä tuntemattomia, mutta varmaksi tiedetään 16 Gt:n GDDR6-muisti, mikä tarkoittaa 256-bittistä muistiväylää.

Radeon 9000 series hardware and software are looking great and we are planning to have a wide assortment of cards available globally. Can’t wait for gamers to get their hands on the cards when they go on sale in March!

— David McAfee (@McAfeeDavid_AMD) January 20, 2025