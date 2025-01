Uuden Galaxy S25 -malliston hyvin maltilliset tekniset uudistukset saattavat jäädä monille pettymykseksi.

Samsung on esitellyt viime vuoden tapaan San Josessa Yhdysvalloissa järjestämässään Galaxy Unpacked -tilaisuudessa odotetusti uusimman sukupolven Galaxy S -älypuhelinmallistonsa. Malleja nähtiin tänäkin vuonna julkaisun yhteydessä kolme – Galaxy S25, Galaxy S25+ sekä Galaxy S25 Ultra.

Ennakkohuhuissa kysymysmerkkeihin lukeutunut järjestelmäpiirivalinta on koko mallistossa sama – kaikki kolme mallia käyttävät Qualcommin Samsungille kuvaprosessoinnin ja näyttöpaneelin ohjauksen osalta optimoitua Snapdragon 8 Elite for Galaxy -piiriä, joka pystyy suorittamaan puhelimessa entistä enemmän tekoälytoimintoja, jotka aiemmin suoritettiin pilvessä.

Samsung lanseerasi viimevuotisen Galaxy S24 -malliston yhteydessä Galaxy AI -tekoälyominaisuudet ja myös tänä vuonna Samsung on keskittynyt S25-mallistossa erityisesti niiden kehittämiseen yhteistyössä ja yksinoikeudella Googlen kanssa. Samsung on integroinut Googlen Gemini-tekoälyominaisuuden yhteistyöhön puhelimen keskeisimpien sovellusten kanssa ja avustaja osaa nyt kommunikoida suomeksi ja suorittaa käyttäjän pyytämiä tehtäviä monen eri samanaikaisen syötteen pohjalta. Samsungin mukaan tekoälyavustajasta on pyritty tekemään markkinoiden luonnollisin ja kontekstitietoisin. Yritys kertoo kunnianhimoiseksi tavoitteekseen muuttaa sen, miten käyttäjä on vuorovaikutuksessa älypuhelimen kanssa.

Käyttäjä voi esimerkiksi vapaamuotoisesti pyytää puhelinta etsimään lempijoukkueensa seuraavan kotiottelun ja lisäämään sen kalenteriin muistutuksen kera ja lisäksi lähettämään tapahtuman keskeisimmät tiedot halutulle yhteystiedolle vaikkapa Whatsappissa. Myös useisiin muihin Galaxy AI -työkaluihin on tehty lisäyksiä sekä parannuksia ja tarjolla on Now Brief -päiväkoostenäkymän kaltaisia uutuusominaisuuksia.

Ohjelmistopuolella One UI -käyttöliittymä on päivitetty 7-versioon, joka Samsungin mukaan on suurin uudistus pitkään aikaan niin visuaalisesti kuin pintaa syvemmältäkin. Alla toimii Android 15 -versio ja päivitystuki on aiempaan tapaan erittäin pitkä seitsemän vuotta.

Galaxy S25 Ultra -huippumallin erottaa ulkoisesti edeltäjästään, vaikka sukunäkö onkin pysynyt edelleen vahvana. Muotoilu on nyt entistäkin kulmikkaampaa ja Samsung on tuonut muotoja entistä lähemmäs muita S25-malleja. Valmistaja kutsuu muotokieltä ”Essential Designiksi” ja lasipinnat on päivitetty Corningin Gorilla Glass Armor 2 -materiaaliin. Laitteen titaanikehys on nyt käytännössä suorapintainen, mutta kulmien tiukempi kaarevuussäde kumartaa edelleen edellisten Ultra-mallien suuntaan. S25 Ultra on edeltäjäänsä kapeampi, ohuempi ja kevyempi, mutta hieman pidempi. Näytön koko on kasvanut tuuman kymmenyksellä 6,9 tuumaan, mutta on muutoin ominaisuuksiltaan hyvin edeltäjänsä kaltainen.

Teknisesti uudistukset ovat kokonaisuudessaan jääneet jopa yllättävän pieniksi. Edellä mainitun uusimman sukupolven Snapdragon-lippulaivapiirin ohella höyrykammiojäähdytyksen kokoa on kasvatettu 40 % ja ultralaajakulmakamera on saanut pitkään toivotun päivityksen. Se hyödyntää nyt neljä kertaa korkeamman resoluution 50 megapikselin sensoria valovoimaisemmalla f1.9 aukkosuhteella. Myös kuvaprosessointiin Samsung kertoo päivittäneensä uusimman sukupolven ominaisuudet, mutta muilta osin kamera vaikuttaisi pysyneen teknisesti muuttumattomana, vaikkei Samsung julkaisun yhteydessä jakanutkaan vielä tarkempia yksityiskohtia esimerkiksi kamerasensorien malleista. Myös muistivariantit, akun koko ja latausteho ovat pysyneet muuttumattomina.

Samsung Galaxy S25 Ultran tekniset tiedot:

Fyysiset mitat: 162,8 x 77,6 x 8,2 mm

Paino: 218 grammaa

Rakenne: titaanirunko, Gorilla Glass Armor 2 edessä ja takana, IP68

Värit: Titanium Silverblue, Titanium Black, Titanium Whitesilver ja Titanium Gray

6,9” 1440 x 3120 LTPO AMOLED -näyttö, adaptiivinen 120 Hz (1–120 Hz), 2600 nit (pistemäinen)

Snapdragon 8 Elite for Galaxy -järjestelmäpiiri

12 Gt LPDDR5X RAM-muistia

256 Gt, 512 Gt tai 1 Tt UFS 4.0 -tallennustilaa

5G, LTE, Dual 5G SIM

Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, LTE, Ultra Wide Band

Neloistakakamera: 200 megapikselin pääkamera, f1.7, 85° kuvakulma, OIS 50 megapikselin ultralaajakulmakamera, F1.9, 120° kuvakulma 10 megapikselin 3x-telekamera, f2.4, 36° kuvakulma, OIS 50 megapikselin 5x-telekamera, f3.4, 22° kuvakulma, OIS

12 megapikselin etukamera, f2.2, 80° kuvakulma

5000 mAh:n akku, USB-C, 45 watin pikalataus (65 % 30 min), langaton lataus, Wireless PowerShare

Android 15, One UI 7.1, 7 Android-versiopäivitystä, 7 vuotta tietoturvakorjauksia

Galaxy S25 ja S25+ -mallit rakentuvat keskenään pitkälti samoille pohjille ja 6,2- sekä 6,7-tuumaiset näyttökoot ovat pysyneet muuttumattomina. Eroa on tuttuun tapaan näytön resoluutiossa, tallennustilavaihtoehdoissa, akun koossa ja latausnopeuksissa. Toisin kuin ennakkoon huhuiltiin, langaton lataus kuuluu edelleen myös S25-perusmallin varustukseen.

Monelle ilon aihe saattaa olla järjestelmäpiiri, joka on siis päivittynyt viimevuotisesta Exynos 2400:sta samaan Qualcommin tuotteeseen, jota käytetään myös kalleimmassa S25 Ultra -mallissa. Höyrykammiojäähdytyksen kokoa kerrotaan kasvatetun 15 %:lla. Toivottuna parannuksena perusmallissa RAM-muistin määrää on nostettu plus-mallin tasolle 12 gigatavuun, mutta valitettavasti lähtöhintaisen mallin tallennustilan määrä on perusmallissa edelleen 128 gigatavua. WiFi on päivitetty seiskaversioon Ultra-mallin tasolle. Kamerapuolella rautapuolen parannuksia ei valitettavasti saatu ja esimerkiksi ultralaajakulmakamera on edelleen kiinteätarkenteinen. Myös akkukoot ja latausnopeudet ovat pysyneet muuttumattomina.

Samsung Galaxy S25:n & S25+:n tekniset tiedot:

Fyysiset mitat: S25: 146,9 x 70,5 x 7,2 mm S25+: 158,4 x 75,8 x 7,3 mm

Paino: S25: 162 grammaa S25+: 190 grammaa

Rakenne: alumiinirunko, Gorilla Glass Victus 2 edessä ja takana, IP68

Värit: Navy, Silver Shadow, Icyblue ja Mint

Näyttö: 6,2” 1080 x 2340 LTPO AMOLED -näyttö, 416 PPI, adaptiivinen 1-120 Hz, 2600 nit (pistemäinen) 6,7” 1440 x 3120 LTPO AMOLED -näyttö, 509 PPI, adaptiivinen 1–120 Hz, 2600 nit (pistemäinen)

Snapdragon 8 Elite for Galaxy -järjestelmäpiiri

Käyttömuisti: 12 Gt LPDDR5X-muistia

Tallennustila: S25: 128 tai 256 Gt UFS 4.0 -tallennustilaa S25+: 256 tai 512 Gt UFS 4.0 -tallennustilaa

5G, LTE, Dual 5G SIM

Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC

Kolmoistakakamera: 50 megapikselin pääkamera, F1.8, 85° kuvakulma, OIS, Dual Pixel AF 12 megapikselin ultralaajakulmakamera, f2.2, 120° kuvakulma, kiinteä tarkennus 10 megapikselin 3x-telekamera, f2.4, 36° kuvakulma, OIS

12 megapikselin etukamera, f2.2, 80° kuvakulma

Akku & lataus: S25: 4000 mAh akku, USB-C, 25 W pikalataus (50 % 30 min), langaton lataus, Wireless PowerShare S25+: 4900 mAh USB-C, 45 W pikalataus (65 % 30 min), langaton lataus, Wireless PowerShare

Android 15, One UI 7.1, 7 Android-versiopäivitystä, 7 vuotta tietoturvakorjauksia

Galaxy S25 -mallisto tulee ennakkotilattavaksi välittömästi ja kauppoihin 7. helmikuuta. Kaikkien mallien suositushinnat ovat pysyneet tismalleen samoina viime vuodesta, eli ne ovat Suomessa seuraavat:

Galaxy S25: 12 & 128 Gt 949 € 12 & 256 Gt 1009 €

Galaxy S25+: 12 & 256 Gt 1199 € 12 & 512 Gt 1329 €

Galaxy S25 Ultra: 12 & 256 Gt 1499 € 12 & 512 Gt 1629 € 12 Gt & 1 Tt 1869 €



Julkaisutilaisuuden lopussa Samsung kiusoitteli Galaxy S25 Edge -mallilla, josta se ei kuitenkaan kertonut mitään tarkempia tietoja.