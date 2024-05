AMD:n Granite Ridge ES -prosessori väitetyssä testivuodossa (Ryzen 9000)

CPU-Z:n yhden säikeen suorituskykytestin mukaan tuntemattomalla kellotaajuudella toiminut Granite Ridge ES peittosi Ryzen 9 7950X:n 19 %:n erolla

AMD valmistelee parhaillaan julkaistavaksi uusia Zen 5 -arkkitehtuuriin perustuvia prosessoreita sekä työpöydälle että mobiiliin. Nyt nettiin on saatu mahdollisesti ensimmäinen suorituskykyvuoto työpöytäpuolelta.

Baidun keskustelualueelle on ilmestynyt viesti, jossa on CPU-Z-kaappaus AMD:n Granite Ridge -prosessorin Engineering Sample -versiosta 170 watin TDP:llä. Suurin osa kuvankaappauksesta on sensuroitu, joten tarkempia tulkintoja prosessorin ominaisuuksista ei päästä tekemään. 170 watin TDP viittaa kuitenkin 12- tai 16-ytimiseen malliin, mikä toisaalta on mukana olleiden testitulosten kannalta epäoleellista.

Viestin mukaan Ryzen 9000 -sarjan Engineering Sample -versio saa CPU-Z:n yhden säikeen testissä 910 pistettä, mikä riittää peittoamaan esimerkiksi Intelin Core i9-14900K:n, joka nostaa yhden ytimen kellotaajuuden jopa 6 GHz:iin saavuttaakseen 908 pistettä. AMD:n nykyinen Ryzen 9 7950X saa taulukon mukaan kokoon 767 pistettä, eli uutuus on edellä 19 %. IPC-vertailua vanhempaan Ryzeniin ei kuitenkaan päästä tekemään puuttuvien kellotaajuustietojen vuoksi.

