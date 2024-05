Menneiden vuosien perusteella tapahtumassa tullaan julkistamaan Arrow Lake -koodinimelliset Core Ultra 200 -sarjan prosessorit.

Intel on ilmoittanut tulevansa pitämään Innovation -tapahtuman syyskuussa San Josessa Kaliforniassa. Tapahtumassa odotetaan julkistettavaksi tulevia Arrow Lake -koodinimellisiä Core Ultra 200 -prosessoreita.

Intel on julkistanut uuden sukupolven prosessoreita Innovation-tapahtumissaan jo kolmen vuoden ajan, joten tänä vuonna odotukset kohdistuvat luonnollisesti Arrow Lakeen. Arrow Lake -prosessorit tulevat kattamaan suurimman osan kannettavista sekä työpöytäprosessorit, kun Computexissa julkistettavaksi odotettu Lunar Lake löytyy vain vähävirtaisimmista kannettavista.

Arrow Lake -prosessorit tulevat sopimaan työpöydällä uuteen LGA1851-kantaan, jonka pitäisi olla jäähdytinyhteensopiva nykyisten LGA1700-kantaan sopivien coolereiden kanssa. Prosessorin sisällä tulee nykytietojen mukaan sykkimään yhteensä 24 ydintä, joista kahdeksan olisi Lion Cove -koodinimellisiä P-ytimiä ja 16 Skymont-koodinimellisiä E-ytimiä. Intelin odotetaan luopuvan samalla Hyper-threading-teknologiasta ja myös P-ytimet tulevat suorittamaan vain yhtä säiettä per ydin. Mahdollisista SoC-sirulla sijaitsevista ”LP E”-ytimistä ei ole vielä Arrow Laken osalta täyttä varmuutta, mutta mikäli ytimet ovat mukana, ei niitä ole laskettu mukaan yllä mainittuun 24 ytimeen.

Arrow Laken GPU tulee perustumaan tiettävästi edelleen Alchemist- ja vielä tarkemmin Xe-LPG-arkkitehtuuriin, kun Lunar Lakessa on käytössä jo uudempi Battlemage-arkkitehtuuri. Se on kuitenkin huhujen mukaan jopa 50 % järeämpi, kuin Meteor Lakeissa, eli käytössä olisi 12 Xe-ydintä tai 192 XVE-yksikköä (Xe Vector Engine). Tekoälykiihdytyksen tilasta ei ole vielä varmuutta; Intel on itse mainostanut merkittävästi kasvavaa tekoälysuorituskykyä nimenomaan Lunar Laken kohdalla, minkä myötä moni odottaa mukana olevan Meteor Lakesta tuttu NPU-yksikkö, mikä ei riittäisi Copilot+ PC -leimaan, mutta toisaalta ilmoilla on ollut vihjeitä myös Lunar Laken kanssa jaetusta NPU:sta, minkä suorituskyky olisi riittävä.

Intel on jo varmistanut, että Arrow Lake -sukupolven prosessoreiden myynti tullaan aloittamaan vuoden viimeisen neljänneksen aikana.

Lähde: Intel