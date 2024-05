Tuoreimpien vuotojen mukaan AMD:n Strix Pointista on tulossa myös pienempi Krackan-koodinimellinen versio, kun Intelin puolella aletaan olemaan varmoja Hyper-threading-teknologian hylkäämisestä.

Sekä AMD että Intel tulevat julkaisemaan tänä vuonna uuden sukupolven prosessoreita. Julkaisujen lähestyessä nettiin on alkanut valumaan enemmän tai vähemmän luotettavina pidetyiltä tahoilta vuotoja kiihtyvään tahtiin.

Luotettavista vuodoistaan tuttu Golden Pig Upgrades on julkaissut Bilibilissä väitettyjä tietoja tulevista Zen 5 -arkkitehtuurin kuluttajaprosessoreista. Vuodon mukaan työpöydälle päätyvä Granite Ridge ja sen mobiiliversio Fire Range tulevat perustumaan kahteen CCD-siruun ja yhteen IOD-siruun kuten edeltävätkin sukupolven. Sen mukaan prosessorisiruissa tulisi olemaan edelleen maksimissaan kahdeksan ydintä per siru, eli yhteensä 16 ydintä, ja L3välimuistia tulisi olemaan X3D-malleissa maksimissaan 128 Mt kuten nytkin. Prosessorisirut valmistetaan TSMC:n N4- ja IOD-siru N6-prosessilla. IOD:n sanotaan perustuvan Raphaeliin eli Ryzen 7000 -sarjaan, mutta toisaalta siinä kerrotaan myös olevan RDNA 2:n sijasta RDNA 3 -grafiikkaohjain. Piireissä ei ole NPU-tekoälykiihdytintä.

Strix Point -prosessorit kannettaviin ovat aiempien vuotojen mukaisesti 12-ytiminen, mutta Golden Pig Upgrades tarkentaa sen tarkoittavan väitetysti neljää Zen 5- ja kahdeksaa Zen 5c -ydintä yhteensä 24 Mt:n L3 -välimuistilla. GPU perustuu RDNA 3.5 -arkkitehtuuriin jo sisältää maksimissaan 16 noin 2,6-2,7 GHz:n kellotaajuudella toimivaa CU-yksikköä. Tekoälykiihdytin tarjoaa yli 40 TOPSin suorituskyvyn ja vuotaja antaa tukensa myös uudelle Ryzen AI -nimeämiselle.

Strix Halo on kauan odotettu ”järeä APU-piiri” kuluttajapuolelle ja se perustuu useampaan eri siruun. Prosessorissa kerrotaan olevan maksimissaan kaksi 8-ytimistä Zen 5 CCD -sirua yhteensä 64 Mt:n L3-välimuistilla, mutta CCD-sirujen kerrotaan poikkeavan tavalla tai toisella Granite Ridgen siruista. Prosessorisirun rinnalla on GCD-grafiikkasiru maksimissaan 40 RDNA 3.5 Compute Unit -yksiköllä, 32 Mt:n Infinity Cache -välimuistilla sekä yhteensä 16 PCIe Gen 4 -linjalla. NPU sijaitsee oletettavasti GCD-sirulla ja tarjoaa jopa yli 70 TOPSin suorituskyvyn.

AMD:n tarjonnan tulee vuodon mukaan täydentämään Krackaniksi kutsuttu pienempi versio Strix Pointista. Monoliittisessa prosessorissa kerrotaan olevan neljä Zen 5- ja neljä Zen 5c -ydintä 16 Mt:n L3-välimuistilla sekä maksimissaan 8 CU:n RDNA 3.5 -grafiikkaohjain. NPU-tekoälykiihdytin on kuitenkin vastaava ja tarjoaa yli 40 TOPSin suorituskyvyn.

Intelin puolella tuorein väitetty vuoto koskee Arrow Lakeja eli Core Ultra 200 -sarjaa. Benchlifeltä lähtöisin olevien tietojen mukaan työpöydälle saataisiin ilman kerroinlukkoa 24-ytiminen (8P + 16E) Core Ultra 9 285K, 20-ytiminen (8P + 12E) Core Ultra 7 265K ja 14-ytiminen (6P + 8E) Core Ultra 5 245K. Kerroinlukon ja 65 watin TDP:n kanssa luvassa olisi puolestaan 24-ytiminen (8P+16E) Core Ultra 9 275, 20-ytiminen (8P-12E) Core Ultra 7 255 sekä 10-ytiminen (6P+4E) Core Ultra 5 240(F). Lisäksi luvassa on joukko niin ikään kerroinlukittuja T-malleja 35 watin TDP:llä. Tämän ja lukuisten muiden vuotojen myötä voitaneen pitää myös viimein varmana, että Intel on heittänyt hyvästit Hyper-threadingille ainakin toistaiseksi, sillä kukin prosessoreista tukee vain yhtä montaa säiettä, kuin ytimiäkin on. Myös Golden Pig Upgrades on omalta osaltaan kertonut samoista prosessorimalleista vähemmin yksityiskohdin.

