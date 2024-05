Raportti: Intel vaatii emolevyvalmistajia lisäämään ”Intel Default Settings” -suorituskykyprofiilin BIOSiin

Intelin kerrotaan haluavan vakioasetuksensa jokaisen BIOSin oletusvalinnaksi, ellei käyttäjä muuta itse määrittele, vaikka se on aiemmin itse kehottanut käyttämään korkeampia tehonkulutusrajoja suorituskykytesteissä.

Uutisoimme aiemmin Intelin 13. ja 14. sukupolven Core -prosessoreilla ilmenneistä vakausongelmista. Sittemmin tilanne on edennyt pienin askelin ja nyt useampi lähde on kertonut edistysaskeleista kulissien takana.

Intelin viimeisimpiä Core i9 -prosessoreita vaivanneet vakausongelmat ovat olleet nykytietojen valossa läsnä alusta asti, mutta niitä pidettiin lähinnä yksittäistapauksina. Koreassa meno alkoi kuitenkin muuttumaan ja yhtäkkiä palautettavia prosessoreita oli jopa kymmeniä päivässä. Ongelmat esiintyivät varsinkin Unreal Engine 4:n ja 5:n varjostinten kääntövaiheessa.

Asus ja Gigabyte ovat jo ehtineet julkaista emolevyilleen BIOS-päivityksiä, joissa on tuotu mukaan uusi Intelin vakioasetusten mukainen suorituskykyprofiili. HardwareLuxxin testien mukaan uudet asetukset heikentävät prosessorin suorituskykyä testeissä 0-11 % samalla kun tehonkulutus laskee 20 ja prosessorin lämpötila 12 %.

Benchlife on nyt julkaissut käsiinsä saaman väitetyn viestin Intelillä, jossa kerrotaan yhtiön vaativan sekä tietokone- että emolevyvalmistajia tuomaan käyttäjien saataville BIOS-päivityksen, jossa on mukana Intelin vakioprofiili. Sen tulee olla myös asetettuna vakioprofiiliksi, ellei käyttäjä toisin määrittele. Takarajaksi päivityksille on asetettu 31. toukokuuta eli kuluvan kuun loppu. Voit lukea Intelin väitetyn viestin sellaisenaan alla olevasta HXL:n twiittaamasta kuvasta.

Benchlife julkaisi myös tarkempia tietoja tulevista BIOS-päivityksistä, Intelin profiileista ja niiden kulutusrajoista. Löydät taulukon tämän kappaleen alta. Uusien tehonkulutusrajojen lisäksi profiilin tulee kytkeä käyttöön Intelin omat suorituskykyyn ja tehonkulutukseen liittyvät ominaisuudet, kuten Current Excursion Protection (CEP), ICCMax Unlimited Bit, (Enhanced) Turbo Velocity Boost. Emolevyvalmistajien kerrotaan poistaneen joitain näistä ominaisuuksia oletuksena käytöstä suorituskyvyn parantamiseksi.

Intel Core i9-14900K Baseline (“Default”)

Performance Extreme Processor Base Power 125W 125W 125W Iccmax 249A 307A 400A Iccmax.app 200A 245A 320A PL1 125W 125W 253W PL2 188W 253W 253W PL4 293W 380W 380W iPL2 160A 200A 200A

Kiusalliseksi uudet rajoitukset tekee se, että Igor’s Labin mukaan ainakin 13. sukupolven kohdalla Intel itse suositteli PL1-arvon asettamista PL2:n tapaan 253 wattiin. Uudessa vakioprofiilissa PL1 on asetettu 125 ja PL2 188 wattiin.

Intel tulee julkaisemaan asian tiimoilta virallisen tiedotteen kuun lopussa samalla, kun emolevyvalmistajien pitää viimeistään julkaista päivitetyt BIOS-versiot.

Lähteet: Tom’s Hardware, Benchlife, Igor’s Lab