Geekbench-testivuoto paljastaa Ryzen 7 7800X:n olevan odotetun 8-ytimisen sijasta 10-ytiminen, mikä tarkoittaa samalla kahta CCD-sirua.

AMD julkaisi hiljattain uudet Ryzen 7000 -sarjan Zen 4 -prosessorit. Aluksi markkinoille saatiin malliston keskiluokkaa ja yläpäätä Ryzen 5 7600X:n, 7 7700X:n, 9 7900X:n ja 9 7950X:n muodossa, mutta luvassa on myös edullisen luokan prosessoreita.

Eri testitietokannoista tuloksia hakeva Benchleaks on löytänyt Geekbenchin tietokannasta kaksi julkaisematonta Ryzen 7000 -prosessoria: Ryzen 3 7300X ja Ryzen 7 7800X. Uusi Ryzen 3 on pitkälti sitä, mitä odottaa sopii, eli neljä ydintä ja SMT-tuella 8 samanaikaista säiettä. Vaikka puolet CCD-sirun ytimistä on kytketty pois päältä, on jäljellä olevilla ytimillä käytössään täydet 32 Mt L3-välimuistia.

Prosessorin minimi, maksimi ja keskimääräiset kellotaajuudet testin aikana ovat olleet 4704, 4941 ja 4918 MHz. Geekbenchin raportin mukaan peruskellotaajuus olisi 4,5 GHz ja maksimi Boost 4978 MHz. Ryzen 3 7300X sai testissä ydhellä ytimellä 1984 ja kaikilla ytimillä 7682 pistettä. Verrattuna Zen 3 –arkkitehtuurin Ryzen 7 5800X:ään (8 ydintä, 16 säiettä) prosessorin yhden ytimen suorituskyky on 14,8 % parempi ja kaikkien ydinten 28,5 % heikompi.

Mielenkiintoisempi kaksikosta on Ryzen 7 7800X, joka poikkeaa AMD:n totutusta linjasta rajata kahden CCD-sirun prosessorit Ryzen 9 -sarjaan. Aiempien Ryzen 7 x800X-mallien kahdeksan ytimen sijasta prosessorissa on nyt käytössä 10 ydintä, jotka kykenevät ajamaan 20 samanaikaista säiettä. Geekbenchin mukaan L3-välimuistiakin on käytössä kahden sirun täydet 64 Mt.

Prosessorin minimi, maksimi ja keskimääräiset kellotaajuudet Geekbench-testissä olivat 5195, 5336 ja 5324 MHz, kun raportoidut perus- ja maksimi Boost-kellotaajuudet ovat 4,5 GHz ja 5388 MHz. Ryzen 7 7800X:n kulku riitti yhdellä ytimellä 2097 ja kaikilla ytimillä 16163 pisteeseen. Ryzen 7 5800X:ään verrattuna yhden ytimen tulos parani 21,4 ja kaikkien ydinten jopa 50,4 %.

Toistaiseksi ei ole tiedossa, kuinka pian AMD tulee julkaisemaan uudet Ryzen 7000 –mallit myyntiin asti tai edes sitä, ovatko kaikki mallit tulossa jälleenmyyntiin vai pyhitetäänkö jälleen osa prosessoreista OEM-valmistajille.

Lähteet: Benchleaks @ Twitter, Geekbench (1), (2)