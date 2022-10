N3E on TSMC:n toisen sukupolven 3 nanometrin luokan EUV-valmistusprosessi ja sen odotetaan olevan huomattavasti varhaisempaa N3-prosessia suositumpi.

Puolijohdetuotannon terävimmässä kärjessä tukevasti paikkaansa pitävä TSMC on saavuttanut jälleen uuden virstanpylvään 3 nanometrin luokan prosessien parissa. Yhtiö on nyt tuottanut ensimmäiset piirit N3E-prosessilla, eli toisen sukupolven 3 nm luokan prosessillaan.

Alphawave IP:n tuoreen tiedotteen mukaan yhtiö on tuotattanut onnistuneesti ZeusCore100 1-112Gbps NRZPAM4 Serialiser-Deserialiser- eli SerDes-piirin. SerDesiä käytetään rinnakkaissignaalien muuntamiseen sarjaan ja päinvastoin datan siirtämisen optimoimiseksi. ZeusCore100 tukee 800G Ethernetiä, OIF 112G-CEI:tä ja PCI Express 6.0:aa sekä CXL 3.0:aa.

TSMC:n N3E-prosessi, kuten jo mainittu, on yhtiön toisen sukupolven 3 nanometrin luokan prosessi. Yhtiön virallisten lukujen mukaan siinä missä N3 tarjoaa 10-15 % parempaa suorituskykyä samalla tehonkulutuksella tai 25-30 % pienempää tehonkulutusta samalla nopeudella, yltää N3E 18 % parempaan suorituskykyyn tai 34 % pienempään tehonkulutukseen kuin N5. Myös transistoritiheys on parantunut, N3 pakkaa samaan tilaan 1,6 kertaa niin monta transistoria, kuin N5, kun N3E:llä päästään 1,7-kertaiseen tiheyteen.

Tom’s Hardwaren tietojen mukaan TSMC odottaa N3E:n tulevan huomattavasti suositummaksi, kuin alkuperäinen N3 jota käyttää tiettävästi lähinnä Apple ja muut premium-hintaa maksavat ykkösasiakkaat. N3:n massatuotanto on tiettävästi alkanut syyskuussa, kun N3E:n on tarkoitus päästä massatuotantoon ensi vuoden puolivälin tienoilla, viimeistään kolmannen vuosineljänneksen aikana. TSMC:llä on työn alla virallisen roadmapin mukaan yhteensä neljä 3 nanometrin luokan prosessia, N3, N3E, N3P ja N3X, mutta Tom’s Hardwaren mukaan luvassa olisi myös transistoritiheyteen panostava N3S. Ainakin yhtiön suurimmilla asiakkailla on lisäksi mahdollisuus kustomoida kunkin prosessin konfiguraatiota paremmin omiin tarpeisiinsa soppiviksi. Toisin kuin esimerkiksi 7 ja 5 nanometrin luokissa 3 nanometrin luokan prosessit tulevat mahtumaan yhden nimellisen nanometriluokan sisälle, sillä seuraava 2 nanometriluokan N2-prosessi on täysin uusi noodi.

Lähde: Tom’s Hardware