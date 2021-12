Alkuperäisen aikataulun mukaan Applen olisi tänään tullut tarjota mahdollisuus ohjata sovellusten sisäiset ostot Applen kauppapaikan sijaan kolmannen osapuolen maksupalveluihin.

Syksyllä Applen ja Epicin oikeustaistelun tuloksena oikeus päätti, ettei Apple saisi enää joulukuun 9. päivän jälkeen estää sovelluksia mainostamasta tai tarjoamasta kolmannen osapuolen vaihtoehtoista maksutapaa sovellusten sisäisille ostoksille. Toisin sanoen Applen täytyisi antaa sovelluskehittäjille keino myydä sovellusten sisäisiä ostoksia ilman, että Apple ottaa välistä kauppapaikkansa tavanomaisen 30 prosentin siivun tuotoista.

Nyt, kolme kuukautta myöhemmin, joulukuun 9. päivä Apple ei edelleenkään tarjoa mahdollisuutta linkata sovellusten sisäisiä ostoksia suoraan kolmannen osapuolen maksupalveluihin, sillä yritykselle on myönnetty lisäaikaa muutosten toteuttamiseen. Tarkkaa lisäaikaa ei ole määritelty, vaan muutos on katkolla, kunnes Applen valitus on ratkaistu ja toistaiseksi Apple saa jatkaa kauppapaikkansa toimintaa entiseen tapaan. Todennäköisesti tämä tarkoittanee useamman kuukauden lykkäystä muutoksille.

Applen oman lisäaikahakemuksen mukaan kauppapaikkaan tehtävien muutosten toteuttaminen alkuperäisen aikataulun mukaisesti olisi ollut erittäin monimutkaista ja yrityksen asianajajan mukaan muutokseen liittyvien asioiden selvittämiseen kuluu kuukausia.

Applen saama lisäaika koskee kolmannen osapuolen maksupalveluiden linkkien tarjoamista suoraan sovelluksissa tehtäviin ostoksiin, mutta sovelluskehittäjät voivat kuitenkin edelleen alkuperäisen päätöksen mukaisesti mainostaa vaihtoehtoisia maksupalveluita sovellusten ulkopuolella, esimerkiksi sähköpostitse.

Lähde: 9To5Mac