Jo neljä kuukautta sitten julkaistu AMF-päivitys ei ole saanut vielä tukea striimaussovelluksilta, mutta testitulokset vaikuttavat lupaaville.

NVIDIAn GeForce-näytönohjainten NVENC-enkooderi on ollut viime sukupolvissa monen striimaajan mielestä ainut järkevä vaihtoehto H.264-videon pakkaamiseen. Nyt alalle on saatu kauan kaivattua kilpailua, mikäli Code Calamityn analyysiin on uskominen.

Code Calamityn Chris Griffith on ottanut testiin AMD:n näytönohjainten VCE-enkooderin AMF Release 1.4.24 -SDK-päivityksen, joka tekee merkittäviä parannuksia H.264-pakkauksen laatuun. Päivityksessä on palautettu tuki B-kuville, mikä parantaa etenkin matalan bittivirran videoiden laatua selvästi. B-kuvien tuki katosi AMF:stä Raven Ridge- ja RDNA1-piirien myötä.

Griffithin Video Multi-Method Assessment Fusion- eli VMAF-testillä mitattaessa AMD:n VCE-enkooderi nettosi aiemmin Big Buck Bunny -videolla 94.12 pistettä, kun maksimi on 100 pistettä. NVIDIAn NVENCillä netotaan 96.13 pistettä ja Intelin QuickSync Videolla 96.37 pistettä. AMF-päivityksen myötä AMD:n pisteet nousivat 95.39:ään, eli alle pisteen päähän parhaastakin kilpailijasta. Uutisen pääkuvassa on näkyvissä AMD:n tulos sinisellä ennen päivitystä ja keltaisella päivityksen jälkeen. Tarkemmin koko testin graafia tarkastellessa nähdään, että paria AMD:n ongelmakohtaa lukuun ottamatta koko kolmikko on verrattain tasaisia keskenään kunkin kiriessä jossain kohtaa muiden edelle. Ohjelmistopohjainen 2-pass pakkausmetodia parhaan laadun veryslow-esiasteuksella hyödyntävä x264 nettoaa samassa testissä 97.33 pistettä.

Tom’s Hardwaren mukaan työtä riittää kuitenkin ohjelmistopuolella vielä reilusti. Vaikka AMF-päivitys on ollut saatavilla jo neljän kuukauden ajan, ei yksikään striimausalusta tarjoa sille vielä tukea. Sitä odotellessa markkinoita on saapumassa sekoittamaan myös Intel, joka on panostanut grafiikkapiireissään erityisesti mediaominaisuuksiin ja jonka nykyisten integroitujen QuickSync peittoaa jo laadullisesti sekä AMD:n että NVIDIAn vastineet, vaikkakin vain pienellä erolla.

Lähteet: Code Calamity, Tom’s Hardware