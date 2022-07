Igor's Lab on saanut käsiinsä tietoja ensi vuonna julkaistavien 14. sukupolven Core -prosessoreiden mobiiliversioista.

Intel tulee julkaisemaan 13. sukupolven Raptor Lake -koodinimelliset prosessorit tämän syksyn aikana ja ensi vuonna vuorossa on 14. sukupolven Meteor Laket. Intel on jo aiemmin kertonut Meteor Laken olevan toiminnassa yhtiön laboratorioissa ja pyörittävän jo yleisiä käyttöjärjestelmiä.

Igor’s Lab on saanut nyt käsiinsä tulevien Meteor Lake -prosessoreiden diagrammeja, jotka kertovat uusia yksityiskohtia tulevista arkkitehtuureista. Tarkemmin diagrammissa kuvataan tulevia Meteor Laken U-, P- ja H-variantteja eli kannettaviin suunnattuja prosessoreita. Prosessorit rakentuvat useammista siruista, jotka pakataan Foveros-teknologialla yhdeksi MCM-piiriksi (Multi-Chip Module). Intel on varmistanut ns. Compute Tilen eli prosessoriytimet sisältävän sirun valmistusprosessiksi yhtiön oman Intel 4:n, mutta huhujen mukaan GPU-siru saatettaisiin valmistaa TSMC:n N3-prosessilla.

Igor’s Labin julkaiseman diagrammin mukaan luvassa olisi nykyisten P- ja E-ydinten rinnalle myös uusia LP E -ytimiä, eli vielä entistä vähävirtaisempia E-ytimiä. Toisessa diagrammissa eri E-ytimiä ei kuitenkaan erotella toisistaan, vaan Intel listaa maksimikonfiguraatioksi maksimissaan 14 ydintä ja tarkemmin 6 P-ydintä + 8 E-ydintä. U-malleissa ytimiä on yhteensä maksimissaan 12. Twitter-vuotaja OneRaichun mukaan ULP-ytimiä, mikä viitannee juuri LP E -ytimiin, olisi kaksi ja ne sijaitsisivat muista ytimistä poiketen piirin SoC-sirussa. Prosessoreiden rinnalta löytyy DDR5-muistiohjain, joka tukee maksimissaan DDR5-5600-nopeutta tai LPDDR5/X-7467 nopeutta. DDR4-tukea prosessoreissa ei näillä näkymin tule enää olemaan lainkaan.

GPU-puolella siirrytään uuteen Xe2-arkkitehtuuriin, jonka iGPU-variantin nimeksi on ilmeisesti päätymässä ainakin jollain tasolla Xe-LPG. Sen luvataan tukevan Intelin Adaptive Power Share -teknologiaa, Extended Gaming Mode -tilaa jota ei kuitenkaan sen kummemmin avata sekä 4x Encode -tilaa, jonka yksityiskohdat jäävät yhtä hämäriksi. EU-yksiköitä on maksimissaan 128, kun nykyisissä niitä on maksimissaan 96.

Mukana on myös Intel VPU, mikä ainakin tähän asti on viitannut Intelin tuotekirjoissa Movidius Vision Processing Unit -kiihdyttimiin ja sen sinnalla toimii Intel GNA 3.5 (Gaussian & Neural Accelerator). Imaginge Processing Unit on versiota 6 ja ainakin mobiiliversioihin Meteor Lakeista tullaan integroimaan suoraan tuki neljälle Thunderbolt 4 -portille, jotka tukevat myös USB4:ää, sekä Wi-Fi 6E -ohjain.

Graafien ja aiempien tietojen perusteella näyttää siltä, että ainakin mobiilipuolella saadaan myös Intelin osalta heittää hyvästit erilliselle piirisarjalle, sillä prosessorin I/O-puolelle on mahdutettu erillisnäytönohjainta varten PCIe x8 (5.0 H-versiossa, ilmeisesti 4.0 P- ja U-versioissa), 12 PCIe 4.0 -linjaa, 10 USB2- ja 2 USB3-ohjainta sekä kaksi SATA 3.0 -ohjainta.

Lähde: Igor’s Lab