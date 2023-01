AMD vahvisti CES-messujen yhteydessä, että sen omaan jäähdytysratkaisuun perustuvissa Radeon RX 7900 XTX -näytönohjaimissa on tunnistettu ongelma jäähdytysratkaisun hyörykammiossa.

Olemme raportoineet io-techissä heti julkaisusta lähtien aktiivisesti AMD:n uuden Radeon RX 7900 XTX -näytönohjaimen ihmetystä herättäneistä grafiikkapiirin lämpötiloista. Havaitsimme jo omissa testeissämme Navi 31 -grafiikkapiirin poikkeuksellisen korkean lämpötilan verrattuna moniin ulkomaalaisiin testeihin, mutta AMD kuittasi testikappaleemme toimivan normaaleissa rajoissa hieman tavallista lämpimämpänä. Jatkotesteissä havaitsimme, että grafiikkapiirin lämpötila laski huomattavasti, kun näytönohjain käännetään vaaka-asennosta pystyyn.

Kun kuluttajat saivat AMD:n suunnitteluun perustuvat 1189 euron suositushintaiset Radeon RX 7900 XTX -näytönohjaimet käsiinsä, useat käyttäjät niin Suomessa TechBBS-foorumilla kuin Redditissä raportoivat grafiikkapiirin katastrofaalisista 110 asteen hotspot-lämpötiloista, jonka seurauksena tuulettimet huusivat täysillä ja pahimmassa tapauksessa kellotaajuus ja suorituskyky laski liian korkean lämpötilan seurauksena.

Saksalainen tekniikkatubettaja Der8auer tutki asiaa tarkemmin ja totesi io-techin tavoin pystyssä ja vaakatasossa suoritettujen testien jälkeen lämpöongelman johtuvan todennäköisesti höyrykammiosta. Seuraavalla videolla Der8auer avasi höyrykammion ja tutki sen rakennetta tarkemmin.

AMD on reagoi asiaan ensin lausunnolla, jossa se myönsi lämpötilaongelmat ja kertoi tutkivansa asiaa tarkemmin. Virallinen vastaus ongelmaan saatiin viime viikolla CES-messujen yhteydessä, kun PC World haastatteli AMD:n Radeon-puolen johtaja Scott Herkelmania aiheesta. Herkelman totesi, että markkinoilla on erä AMD:n omaan suunnitteluun perustuvia Radeon RX 7900 XTX -näytönohjaimia, joiden jäähdytysratkaisussa käytettävässä höyrykammiossa on liian vähän vettä, josta lämpötilaongelmat johtuvat. Pörssiyhtiön edustajana Herkelman piti ongelman tarkemmat yksityiskohdat ja todellisen laajuuden visusti salassa, mutta kertoi yhtiön korvaavan viallisten näytönohjaimien omistajille toimivan yksilön. Käytännössä asiakkaille on saatettu ehdottaa rahojen palauttamista, sillä korvaavia yksilöitä ei ole ollut saatavilla.

Yhteenveto: Markkinoilla on erä AMD:n omaan suunnitteluun perustuvia Radeon RX 7900 XTX -näytönohjaimia, joissa jäähdytysratkaisun höyrykammiossa on liian vähän vettä ja sen seurauksena 3D-rasituksessa grafiikkapiirin hotspot-lämpötila nousee 110 asteeseen, tuulettimet huutavat täysillä ja suorituskyky laskee. Ongelmasta kärsiviä kuluttajia pyydetään olemaan yhtyedessä AMD:n tukeen tai jälleenmyyjään riippuen ostopaikasta. Ongelma ei koske näytönohjainvalmistajien omiin jäähdytysratkaisuihin perustuvia Radeon RX 7900 XTX -malleja.

Lähde: PC World