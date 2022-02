AMD:n Ryzen 6000 -sarjan prosessorit saapuvat myyntiin, tekniset yksityiskohdat julki

CES 2022 -messuilla julkistetut prosessorit on nyt virallisesti julkaistut ja niitä hyödyntävät kannettavat saapumassa myyntiin.

AMD:n CES 2022 -messuilla esittelemät Ryzen 6000 -sarjan prosessorit saapuvat vihdoin myös myyntiin asti. Sen myötä yhtiö on julkaissut myös diapaketin prosessoreiden uudistusten tiimoilta.

Ryzen 6000 -sarjassa käytetään uusia Zen3+-ytimiä, mutta CES-messuilla niiden erot vanhempiin Zen3-ytimiin jäivät epäselviksi. Kuten jo ennakkoon osattiin odottaa, ”+” merkitsee tässä yhteydessä tehonkulutuksen optimointia, eikä niiden IPC tai toiminnallisuus ole muuttunut käytännössä mihinkään. Ainut suorituskykyyn teoriassa vaikuttava päivitys on kyky kommunikoida jokaisen säikeen käyttöasteet käyttöjärjestelmälle, kun nykyisin Zen3 osaa kommunikoida käyttöasteen vain per ydin. Tehonkulutuksen optimointiin liittyy osaltaan myös TSMC:n N6-prosessin käyttö edeltävän sukupolven N7:n sijasta. Uuttakin kuitenkin piisaa, kuten uudet DDR5/LPDDR5-muistiohjaimet, RDNA2-grafiikkaohjain, Microsoftin Pluton-tietoturvaprosessori, USB4-tuki ja niin edelleen.

Verrattuna Zen3:een Zen3+ sisältää jopa 50 uutta tai paranneltua virranhallintakikkaa, joihin lukeutuvat myös uudet unitilat. Esimerkkejä uusista ominaisuuksista on PC6 Restore, eli rauta-avusteinen herätys unitilasta, viivästetty L3-välimuistin käynnistys herätyksissä, välimuistien ”likaisuuden” seuraaja, joka estää RAM-muistia menemästä lepotilaan mikäli välimuisteissa tulee paljon huteja, koska se säästää tehoa pidemmässä juoksussa.

Prosessorin rakenne on jaettu nyt siten, että jokainen prosessoriydin, GPU, näyttöohjain, uncore ja Infinity Fabricin hallinta, eteläsiltapiiri USB-toimintoineen sekä Z-State-alue voidaan kaikki sulkea itsenäisesti ja toisistaan riippumatta tehonkulutuksen säästämiseksi. Uudet Z9 ja Z10 Deeper Low Power -tilat mahdollistavat liki koko prosessorin sulkemisen keveitä hommia kuten videonpyöritystä suorittaessa.

Yksi Rembrandtin uusista ominaisuuksista on sen päivittynyt näyttöohjain, joka tukee nyt myös DisplayPort 2.0 -standardia. Näyttöohjaimeen liittyen myös FreeSync on saanut mielenkiintoisen uuden ominaisuuden, FreeSync PSR-SU:n. FreeSync PSR-SU on sekin virransäästöön liittyvä ominaisuus, joka mahdollistaa vain niiden näytön osien päivittymisen, jotka ovat todellisuudessa muuttuneet. Ominaisuuteen kuuluu myös PSR-SU Rate Control, joka pienentää virkistystaajuutta täyden ruudun videotoistossa niiden osien osalta, jotka ylipäätään päivittyvät.

Näyttöohjaimeen liittyy luonnollisesti vahvasti myös integroitu grafiikkaohjain, joka on vihdoin päivitetty RDNA2-arkkitehtuuriin. GPU:ssa on yhteensä 12 Compute Unitia eli kuusi Dual Compute Unit -yksikköä. Käytännössä tämä tarkoittaa 768 steam-prosessoria. Mukana ovat luonnollisesti muutkin arkkitehtuuripäivitykset suurempine L2-välimuisteineen, Ray Accelerator -yksiköineen ja muineen. GPU on jaettu kahteen Shader Array -yksikköön, joista kummassakin on kaksi RB+-ROP-yksikköä ja oma rasteroija.

Ryzen 7- ja 9 -malleissa on GPU:ta markkinoidaan Radeon 680M -nimellä ja käytössä on kaikki 12 CU:ta maksimissaan 2,4 GHz:n kellotaajuudella. Ryzen 5 -mallin Radeon 660M -GPU:sta on leikattu toinen Shader Array kokonaan pois käytöstä, eli käytössä on kuusi CU:ta ja 2 RB+-yksikköä. Myös 660M:n kellotaajuus on rajoitettu maksimissaan 1,9 GHz:iin.

Rembrand on myös AMD:n ensimmäinen prosessori USB4-tuella. Asian ympärillä on ollut jonkin verran spekulaatiota, mutta nyt yhtiö on varmistanut sen tukevan täyttä 40 Gbps:n nopeutta ja Thunderbot 3 -laitteita. Tuettuina ovat luonnollisesti kaikki muutkin USB4:n ominaisuudet, kuten PCIe 4.0 -läpiviennit, DP2.0-valmius, maksimissaan peräti 240 watin USB-PD-lataus ja niin edelleen.

