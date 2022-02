AMD esitteli Ryzen 6000 -sarjan prosessorisuorituskykyä

AMD:n testien mukaan uudet Ryzen 6000 -sarjalaiset on asemoitu hyvin 11. sukupolven Intel-verrokkejaan vastaan, mutta todellinen haaste on samoihin aikoihin markkinoille saapuvissa 12. sukupolven Core-kannettavissa.

AMD:n uusiin Ryzen 6000 -sarjaan perustuvat kannettavat ovat saapumassa markkinoille. Yhtiö on nyt julkaissut niiden tiimoilta sen sisäisiä suorituskykytestejä, jotka antavat osviittaa siitä, millaista menoa on luvassa. Kannettavien kohdalla on kuitenkin syytä muistaa, että suorituskyky riippuu työpöytäpuolta enemmän kannettavan rakenteesta ja sen valmistajan valinnoista.

AMD:n Ryzen 6000U -sarja on varustettu 15-28 watin konfiguroitavalla TDP-arvolla ja yhtiö valitsi esimerkkiprosessorikseen 8-ytimisen Ryzen 7 6800U:n. Prosessorin ytimet toimivat 2,7 GHz:n perus- ja 4,7 GHz:n Boost-kellotaajuuksilla ja niiden tukena on Radeon 680M -grafiikkaohjain. Testeissä vastaan asettuu Intelin edeltävän sukupolven Core i7-1185G7, sillä uudet 12. sukupolven mobiiliprosessorit eivät ole ehtineet vielä myyntiin asti.

AMD:n testien mukaan Ryzen 7 6800U uudistuksineen käy tasaväkistä taistoa tai jopa voittaa Core i7-1185G7:n kanssa silloinkin, kun Ryzenin TDP on asetettu 15 wattiin ja Core i7:n 28 wattiin. Tuottavaa työtä kuvaavissa testeissä PassMark voitaneen jättää huomiotta, mutta PCMarkinkin puolella ero on 13-24 % AMD:n hyväksi. Webbitesteistä Speedometerissä Core i7 vie voiton muutaman prosentin erolla, mutta Krakenissa ja Octanessa Ryzen vie Inteliä 28 ja 19 prosentin eroilla.

Renderöintitehtävissä erot räjähtävät käsiin ja Ryzen 7 6800U menee menojaan. Integroitua GPU:ta hyödyntävässä Blenderin GPU-BMW-testissä AMD:n prosessori on jopa 311 % edellä Inteliä ja vain prosessoria käyttävässä CPU-BMW-testissäkin eroa on jopa 98 %. GPU-Classroom-testissä ero on 187 % ja Maxonin Cinema 4D -testissä 102 % AMD:n hyväksi. Myös medianpakkaus- ja -renderöintitesteissä erot ovat huomattavia: Premiere Prossa 57 %, Handbrakessa 100 %, DaVinci Resolvessa 73 ja Lame MP3 Encoderissa 115 % AMD:n hyväksi.

Kun Ryzen 7 6800U:n TDP nostetaan 28 wattiin kilpailijan tavoin erot luonnollisesti vain kasvavat.

Esillä oli myös 35 watin Ryzen 9 6980HS:n ja 45 watin Ryzen 9 6900HX:n suorituskykytestit. Molemmat on varustettu 8 ytimellä, tukevat 16 säiettä ja niissä on Radeon 680M -grafiikkaohjain. 6980HS:n perus- ja Boost-kellotaajuudet ovat 3,3 ja 5 GHz, kun 6900HX:llä ne ovat 3,3 ja 4,9 GHz. Ryzen 9 6980HS:n verrokkina on Core i7-11375H ja 6900HX:n verrokkina Core i9-11980HK, jolla on käytössään 65 watin TDP.

Ryzen 9 6980HS:n vertailu Core i7-11375H -prosessoriin noudattaa hyvin pitkälle samaa kaavaa, kuin edellä ollut vertailu Ryzen 7 ja Core i7-1185G7:n välillä. AMD vie nimiinsä kaikki esimerkkitesteistä ja ero vaihtelee vajaasta 10 prosentista reiluun 100 %:iin prosessoritesteissä ja jopa yli 300 %:iin GPU-testeissä.

Ryzen 9 6900HX:n ja Core i9-11980HK:n välinen taistelu onkin sitten jo selvästi tasaisempaa vääntöä. PassMark CPUMark, jossa AMD:n prosessorit ovat olleet muita verrokkejaan selvästi edellä, menee vain niukin naukin ohi 65 watin Intelistä ja PCMark Expressissä tilanne on käytänössä tasan. Lame MP3 Encoder -testissä ero kasvaa vajaa 50 %:iin AMD:n eduksi ja 3D-renderöinnissä prosessoritesteissä Ryzen 9 6900HX on 8-34 % edellä Core i9-11980HK:ta.

Lähde: AMD:n lehdistömateriaalit