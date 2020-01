AMD:n Ryzen 7 4800H ja tunnistamaton 6 Gt:n näytönohjain 3DMark-vuodossa

3DMark-testien mukaan kannettavan tunnistamaton näytönohjain vastaa suorituskyvyltään RTX 2060:n mobiiliversiota ja APU-piirin Zen 2 -ytimet vastaavat Intelin Core i9-9880H -prosessorin suorituskykyä.

Redditin ja Twitterin käyttäjä _rogame on kunnostautunut viime aikoina AMD-vuotoihin. Tämänkertaisessa vuodossa esiintyvät toistaiseksi tuntematon yhtiön näytönohjain ja tuleva Ryzen 4000 -sarjan APU-piiri.

3DMark Fire Strike -tuloksista otetussa kuvankaappauksessa näkyy prosessorina ”AMD Ryzen 7 4800H with Radeon Graphics”, mikä viittaa Renoir-koodinimellisiin Zen 2 -arkkitehtuurin prosessoriytimiä käyttäviin APU-piireihin. 3DMarkin mukaan prosessorin peruskellotaajuus on 2,9 GHz ja maksimi Boost-kellotajuus 4,3 GHz. Siinä toistuu myös useiden vuotojen vihjaama tieto kahdeksasta prosessoriytimestä ja tällä kertaa SMT-tuen kera. Fysiikkatestin mukaan APU-piirin prosessoripuoli on suurin piirtein samaa tasoa Core i9-9880H -prosessorin kanssa.

Näytönohjaimesta 3DMark ei paljasta muuta kuin 6 Gt:n muistin, mutta _rogamen mukaan kyseessä on nimenomaan AMD:n näytönohjain. Loogisin selitys olisi muissakin vuodoissa nähdyn RX 5600:n kannettaviin suunnattu versio, mutta 3DMark-vuodon mukaan näytönohjain vastaa suorituskyvyltään GeForce RTX 2060:n kannettaviin suunnattua versiota. Ainakin työpöytäpuolella RX 5600:n odotetaan viimeisimpien vuotojen perusteella sijoittuvan selvästi RTX 2060:n alapuolelle suorituskyvyltään.

Vaikka sekä grafiikka- että fysiikkapisteet ovat samaa tasoa verrokkien kanssa, sekä prosessoria että näytönohjainta rasittavassa Combined-testissä AMD-kannettava jää selvästi jälkeen Intelin prosessorin ja NVIDIAn näytönohjaimen sisältävästä kannettavasta. Todennäköisimmin tämä viittaa AMD-kannettavan riittämättömään jäähdytykseen, mutta myös riittämätön virransyöttö voi selittää tuloksen.

Lähde: _rogame @ Twitter