AMD:n tuleva GCN-arkkitehtuuriin perustuva Radeon Instinct MI100 eli Arcturus vuotojen kohteena

Vaikka AMD siirtyi pelinäytönohjaimissa uuteen RDNA-arkkitehtuuriin, on datakeskuspuolelle luvassa vielä ainakin yksi GCN-arkkitehtuuriin perustuva piiri, Arcturus. Piiristä on tippunut pieniä tiedonjyväsiä jo pidemmän aikaa, mutta tuoreimmat vuodot paljastavat jo paljon enemmän tulevasta 128 Compute Unit -yksikön (8192 streamprosessoria) laskentahirmusta.

Tutun Twitter-vuotaja Komachi Ensakan mukaan liikkeellä on ainakin kaksi erilaista Arcturus-prototyyppiä tai -kehitysalustaa. Alustojen tunnisteet ovat AMD MI100 HBM2 D34303 A1 XL 200W 32GB 1000M ja 1200M. MI100 viittaa jo aiemmin vuotaneeseen tietoon näytönohjaimen Radeon Instinct MI100 -nimestä, HBM2-muistityyppiin, D34303 on kortin tunniste ja A1 oletettavasti grafiikkapiirin revisio. XL on viitannut AMD:lla tyypillisesti pykälää hitaampaan varianttiin, 200W on luonnollisesti TDP-arvo ja 32GB sekä 1000M ja 1200M viittaavat HBM2-muistin määrään sekä 2 ja 2,4 Gbps:n nopeuksiin. Komachi Ensakan mukaan TDP-arvo ei johtuisi kuitenkaan hitaammasta variantista, vaan keskeneräisyydestä ja lopullinen variantti tulisi kuluttamaan enemmän.

TechPowerUp on saanut puolestaan käsiinsä 1000M-version BIOS-tiedoston ja onkinut siitä lisää tietoja. BIOSin perusteella näytönohjaimissa tuetaan sekä Samsungin että Hynixin HBM2-muisteja. BIOS-tiedostossa listataan sivuston mukaan 1334, 1091 ja 1000 MHz:n kellotaajuudet, jotka aiempien käytäntöjen mukaan viittaisivat grafiikkapiirin peruskellotaajuuteen, SoC-kellotaajuuteen ja muistikellotaajuuteen.

Aiempien vuotojen perusteella tällä hetkellä oletetaan, että Arcturus perustuu jatkokehitettyyn GCN5- eli Vega-arkkitehtuuriin. AMD on myös itse kertonut aiemmin, että vaikka pelipuolella siirrytään RDNA-arkkitehtuuriin on GCN:llä vielä tulevaisuutta. Koska tuote on suunnattu puhtaasti laskentakortiksi, on GCN-arkkitehtuurissa kuitenkin myös paljon turhaa. Phoronixin viime kesänä huomaaman Linux-päivityksen perusteella AMD onkin riisunut Arcturuksessa GCN:stä perinteisen renderöinnin vaatimia osia, joista ei ole hyötyä laskentakäytössä.

