Diavuodon mukaan Intel julkaisee vain yhden Xe-HP-sirun ja suorituskykyä skaalattaisiin ylöspäin käyttämällä tehokkaammissa malleissa kahta tai neljää sirua.

Intel valmistelee parhaillaan Xe-arkkitehtuuriin perustuvia näytönohjaimia julkaistavaksi ainakin tämän ja ensi vuoden aikana. Tähän mennessä alun perin Arctic Sound -koodinimellä tunnetusta arkkitehtuurista on saatu pientä esimakua Xe-LP-mikroarkkitehtuurin DG1-kehitysalustan ja Tiger Lake -vuotojen muodossa sekä Xe-HPC-mikroarkkitehtuurin Ponte Vecchio -numeronmurskaimen muodossa.

Digital Trends on saanut nyt käsiinsä dioja Intelin datakeskusosaston sisäisestä esityksestä, mikä antaa samalla lisää tietoa kolmannesta mikroarkkitehtuurista, Xe-HP:sta. Intelin aiemmin julkaisemista tiedoista on selvinnyt jo aiemmin, että nimenomaan Xe-HP tulee kattamaan suurimman osan Xe-arkkitehtuurille suunnitelluista markkinoista.

Ensimmäisen dian mukaan Arctic Sound RVP- eli Reference Validation Platform -kortteja tullaan julkaisemaan kehittäjille yhteensä kolme ja SDV- eli Software Development Vehicle -kortteja neljä erilaista. Korteissa on käytössä 1, 2 tai 4 Tileä ja niiden TDP-arvot ovat mallista riippuen 75, 150, 300 tai 400 / 500 wattia. Neljän Tilen ja 400 / 500 watin hirviö on suunnattu puhtaasti datakeskuksiin, mikä paljastuu viimeistään sen vaatimasta 48 voltin jännitteestä. Diassa on mukana myös merkintöjä eri mallien sopivuudesta Intelin olemassaoleviin referenssipalvelimiin.

Toinen dia paljastaa Tilen merkitsevän tässä yhteydessä grafiikkasirua, eli kahden ja neljän Tilen korteissa on käytössä useampi grafiikkasiru. Digital Trends spekuloi Intelin integroivan ne Xe-HPC:n tapaan Foveros-paketointia hyödyntäen tiiviiksi paketiksi, mutta tästä ei ole vielä varmuutta. Näytönohjaimissa tullaan käyttämään 2,8 Gbps:n HBM2e-muisteja ja ne tulevat tukemaan PCI Express 4.0 -väylää. Dia antaa lisäksi ymmärtää, että kuluttajamarkkinoille olisi luvassa vain yhden grafiikkapiirin versio. Uutisen pääkuvanakin näkyvässä kolmannessa diassa Intel on pistänyt Xe-HP-näytönohjaimet ja niitä vastaavat NVIDIAn kilpailijat järjestykseen TDP-arvojen perusteella.

Lähde: Digital Trends