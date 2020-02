Galaxy Z Flip on järjestyksessään Samsungin toinen taittuvanäyttöinen älypuhelin

Toisin kuin aiemmassa Galaxy Fold -mallissa, Galaxy Z Flipin näyttö taitetaan auki pystysuunnassa.

Samsung on esitellyt Galaxy Unpacked -tilaisuudessaan odotetusti myös Galaxy Z Flip -älypuhelimen, joka on yrityksen toinen taittuvanäyttöinen puhelinmalli. Toisin kuin syksyllä kauppoihin tullut Galaxy Fold (Kiinassa nimellä W20 5G), uusi Galaxy Z Flip taittuu auki pystysuunnassa vuosituhannen alun simpukkapuhelimien tapaan.

Galaxy Z Flipissä on kaksi näyttöä – ulkopuolella sijaitseva pieni 1,1-tuumainen Super AMOLED -näyttö ilmoituksia varten sekä sisältä avautuva taittuva 6,7-tuumainen AMOLED-näyttö erittäin laajalla 22:9-kuvasuhteella (21.9:9) ja se on yhtiön ensimmäinen lasilla päällystetty taittuva näyttö. Näyttö hyödyntää yhtiön patentoitua taittuvaa UTG-lasia (Ultra Thin Glass). Päänäyttö taittuu piiloon puhelimen puoliskojen väliin simpukkapuhelimien tapaan. Saranan avautumiskulmaa voi säätää portaattomasti. Samsungin mukaan taittomekanismi on suunniteltu kestämään 200 000 taittokertaa ja se on varustettu uudella harjamekanismilla, mikä hyödyntää nylonkuituja pölyn ja roskien torjunnassa.

Teknisesti Galaxy Z Flip nojaa muilta osin pitkälti Samsungin viimevuotisten huippumallien tekniikkaan. Järjestelmäpiirinä on Snapdragon 855+ ja sen parina on kahdeksan gigatavua RAM-muistia. Tallennustilaa löytyy 256 Gt ja sitä voidaan laajentaa microSD-kortilla. Puhelimen takakamera sisältää 12 megapikselin laajakulma- ja ultralaajakulmakamerat ja näytön ylälaita on rei’itetty 10 megapikselin etukameraa varten.

Ohjelmistopuolella Samsung kertoo tehneensä tiivistä yhteistyötä Googlen kanssa toteuttaakseen automaattisen Flex-tilan. Kun puhelin istuu pöydällä osittain auki taitettuna näyttö jakautuu automaattisesti kahteen 4-tuumaiseen osaan, jolloin esimerkiksi ylemmässä osassa voidaan pyörittää videota samalla, kun alempaa käytetään vaikkapa nettiselailuun.

Galaxy Z Flip tekniset ominaisuudet:

Fyysiset mitat: avattuna 167,9 x 73,6 x 7,2 mm, suljettuna 87,4 x 73,6 x 17,3 mm

Paino 183 g

Rakenne: alumiinirunko, Gorilla Glass -kuoret, IP68-suojaus

6,7” taittuva Dynamic AMOLED-näyttö, 2636 x 1080

1,1″ ulkoinen Super AMOLED -näyttö, 300 x 112 pikseliä, AOD

Snapdragon 855+ -järjestelmäpiiri

8 Gt LPDDR5 RAM-muistia

256 Gt UFS 3.0 -tallennustilaa, microSD-muistikorttipaikka (max. 1 Tt)

Cat.20-nopeusluokan LTE, 7CA, 4×4 MIMO, LAA

WiFi 6, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, Galileo, Glonass, Beidou

Kaksoistakakamera: 12 megapikselin laajakulmakamera, 1,4 um pikselikoko, f1.8, OIS, Dual Pixel -tarkennus 12 megapikselin ultralaajakulmakamera, f2.2, 12 mm kinovastaava polttoväli 4K 60 FPS

10 megapikselin etukamera, automaattitarkennus, F2.4, 26 mm kinovastaava polttoväli

AKG-stereokaiuttimet

3300 mAh akku, USB 3.1 Type-C, 15 W pikalataustuki, 9 W langaton lataus WPC

Android 10, One UI 2

Samsung Galaxy Z Flip saapuu myyntiin rajoitettuna eränä 14. helmikuuta Mirror Purple- ja Mirror Black -värityksissä Yhdysvalloissa ja Koreassa 1380 dollarin suositushintaan. Puhelin tullaan lisäksi julkaisemaan myöhemmin ilmoitettavissa maissa myyntiin Mirror Gold -värityksessä. Mahdollisesta Suomen julkaisusta ei ole tostaiseksi tietoa.

Päivitys:

Samsung on julkaissut tiedotteen koskien Galaxy Z Flipin saatavuutta Suomessa. Puhelimen ennakkomyynti alkaa välittömästi ja se saapuu varsinaisesti saataville 21. helmikuuta. Puhelimen hinta Suomessa on 1550 euroa.

Lähde: Samsung