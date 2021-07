AMD:n tuleva Radeon RX 6600 -sarja vuotojen kohteena

Radeon RX 6600 XT:n kerrotaan käyttävän yhtä 8-pinnistä PCI Express -lisävirtaliitintä ja sen tunnistaa oitis RX 6000 -sarjan jäseneksi.

AMD:n oli tarkoitus julkaista uuteen Navi 23 -grafiikkapiiriin perustuvia näytönohjaimia myös työpöytäpuolelle vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Aikataulu oli ja meni, mutta nyt näytönohjaimista on alkanut valumaan vuotoja.

VideoCardzin haltuunsa saaman kuvan mukaan Radeon RX 6600 XT tulisi noudattamaan CES 2021 -messuilla esillä ollutta muotokieltä. Se on tunnistettavissa oitis RX 6000 -sarjan jäseneksi, mutta siitä löytyy vain yksi keskelle asetettu tuuletin. Sivuston mukaan alkuperäiskuvasta sai kuvankäsittelyohjelmalla kaivettua esiin 8-pinnisen PCI Express -lisävirtaliittimen, mutta sivuston jakamasta kuvasta sen esiin kaivaminen ei onnistu ainakaan helpolla. Uutiskuvassa on yhdistetty VideoCardzin julkaisema lisävirtaliitinkuva sekä sivuston jakama normaali kuva.

Tuttu vuotaja Komachi Ensaka puolestaan julkaisi hiljattain AMD:n ajureista kaivetut tiedot, jotka listaavat tunnisteilla AMD773FF.1 Radeon RX 6600 XT:n ja .3 RX 6600:n. Väliin jäävä .2 on mobiiliversion tunnus.

Navi 23:n tiedetään sisältävän 32 Compute Unit -yksikköä, eli 2048 Stream-prosessoria. RT-kiihdyttimiä on 32, teksturointiyksiköitä 128 ja ORP-yksiköitä 64. Infinity Cache -välimuistia grafiikkapiirissä on vain 32 Mt, kun Navi 22:ssa on 96 ja 21:ssä 128 Mt. Grafiikkapiirin muistiväylä on 128-bittinen ja se tukee GDDR6-muisteja. Navi 23:a tullaan käyttämään perinteisten näytönohjainten ja kannettavien lisäksi myös Teslan Model S- ja Model X -autoissa.

