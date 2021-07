Unreal Engine 5:n dokumenteista löytyneen Ultra Quality -tilan luvataan tarjoavan parhaan kuvanlaadun, mutta juuri muuta siitä ei vielä tiedetäkään.

NVIDIAn esitteli DLSS:n uudistuksia hiljattain, mutta tuoreet vuodot Unreal Enginestä kertovat jo tulevaisuudessa häämöttävistä uusista ominaisuuksista. DLSS on lisäksi saanut hiljattain useita pieniä päivityksiä, jotka muun muassa vähentävät liikeartifakteja.

Unreal Enginen dokumentaatiosta on löytynyt viittaus uuteen Ultra Quality -DLSS-asetukseen. Nykyisellään pelimoottori tukee neljää eri laatuasetusta. Quality-asetuksella peli renderöidään 66,6 %:n resoluutiolla valitusta, Balanced-asetuksella 58 %:n resoluutiolla, Performancella 50 %:n resoluutiolla ja vain 8K-resoluutiolle suositellulla Ultra Performance -asetuksella 33,3 %:n resoluutiolla.

Valitettavasti dokumentaatio ei paljasta tarkempia tietoja uudesta Ultra Quality -tilasta. Sen kuvaus yksinkertaisesti toteaa sen tarjoavan parhaan kuvanlaadun DLSS-vaihtoehdoista, mikä on jo nimenkin perusteella itsestään selvää. Lisäksi mukana on maininta, ettei tilan pidä vielä olla loppukäyttäjän näkyvillä. NVIDIA esitteli aikoinaan DLSS 2X -tilan, jossa peli renderöitäisiin natiiviresoluutiolla, mutta sitä ei ikinä julkaistu käytettäväksi. Tällä hetkellä ei toisaalta ole myöskään mitään viitteitä siitä, että uudella Ultra Quality -tilalla olisi mitään tekemistä vanhan 2X-tilan kanssa.

Toinen DLSS uutinen on Unreal Engine 5:stä löydetty uusi DLSS 2.2.9 -versio. Tähän mennessä uusin tunnettu oli Rainbow Six Siegen 2.2.6. Versioiden välillä on ehditty tekemään jo ensimmäiset vertailutkin DigitalFoundryn Alexander Battaglian toimesta. Uusi ei ole aina parempi, sillä vaikka 2.2.9 näyttää Doom Eternalissa joissain tilanteissa selvästi paremmalta, kuin pelin mukana tuleva 2.1.66, on toisissa tilanteissa tilanne päinvastainen. Battaglia suositteleekin tällä hetkellä keskimmäistä 2.2.6-versiota, jolla ilmenee tiettävästi vähiten artifakteja.

