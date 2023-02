Phoenix- ja Dragon Range -koodinimellisten Ryzen 7000 -sarjan prosessoreiden pitäisi löytää tiensä kannettaviin maaliskuun loppuun mennessä.

AMD julkisti vuoden alussa uudet Phoenix- ja Dragon Range -koodinimelliset Ryzen-prosessorit kannettaviin vuoden alussa CES-messuilla. Uusien prosessoreiden pitäisi löytää tiensä kauppoihin uusissa kannettavissa maaliskuun loppuun mennessä.

Nyt nettiin on saatu ensimmäisiä suorituskykytestejä tulevilla mobiiliprosessoreilla. Ensimmäisenä vuorossa on Ryzen 9 7845HX, eli Dragon Range -sarjan toiseksi nopein malli. Prosessorissa on 12 Zen 4 -prosessoriydintä, jotka toimivat 3 GHz:n perus- ja maksimissaan 5,2 GHz:n Boost-kellotaajuudella. Dragon Ranget perustuvat samoihin Raphael-siruihin, kuin työpöytäpuolen Zen-prosessorit.

Ryzen 9 7845HX löysi tiensä suoraan Pass Markin mobiiliprosessoreiden CPU Mark -listan kärkeen reilulla erolla. Prosessori nettosi pisteitä peräti 46 791, kun aiemmin kärkipaikkaa pitänyt Core i9-12900HX:lle on ilmoitettu pisteiksi 35 628. AMD:n viime sukupolvein nopein malli eli Ryzen 9 6900HX nettosi samassa testissä 24 640 pistettä. Yhdellä ytimellä 7845HX sai 4003 pistettä, i9-12900HX 3983 pistettä ja 6900HX 3428 pistettä. Ryzen 9 7845HX:n tulos perustuu tässä vaiheessa vain yhteen testiajoon, eli se saattaa muuttua vielä kumpaan tahansa suuntaan uusien tulosten myötä.

Toinen testivuoto koskee puolestaan Phoenix-koodinimellistä Zen 4 -prosessoriytimillä ja RDNA3-grafiikkaohjaimella varustettua Ryzen 9 7940HS -prosessoria. Bilibili-palvelusta peräisin olevassa vuodossa on ajettu kaksi 3DMark Time Spy -testiä prosessorin integroidulla Radeon 780M -grafiikkaohjaimella, yksi 54 watin rajoittamattomalla TDP:llä ja toinen 25 watin TDP:llä.

Ilman rajoja prosessori sai 3146 pistettä (2791 graphics score, 11 343 CPU score), kun 25 wattiin kuristettuna niitä ropisi yhteensä 2780 (2486 graphics score, 8448 CPU score). Kannettavassa oli käytössä DDR5-5600-muistit. VideoCardzin Notebookcheckiltä lainaamien verrokkilukujen mukaan viime sukupolven Ryzen 9 6900HS sai DDR5-4800-muisteilla 2292 pistettä ja astetta korkeammilla kelloilla varustettu 6900HX nettosi 2437 pistettä. 7940HS:n Radeon 780M sisältää 12 RDNA3 Compute Unit -yksikköä, jotka toimivat parhaimmillaan 3 GHz:n kellotaajuudella, kun 6900HS:n ja HX:n 680M sisältää samat 12 CU:ta, mutta RDNA2-arkkitehtuuriin perustuvina ja toimii matalammilla 2,4 GHz:n maksimikelloilla.

Lähteet: VideoCardz (1), (2)