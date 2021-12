AMD:n vielä julkaisematon Navi 24 vuotokuvissa

Työpöytäpuolella Radeon RX 6400- ja RX 6500 XT -nimillä julkaistava Navi 24 on VideoCardzin tietojen mukaan valmistettu TSMC:n N6-prosessilla.

AMD:n RDNA2-grafiikkapiiriperheen tiedetään sisältävän vielä ainakin yhden julkaisemattoman piirin. Nyt VideoCardz on saanut käsiinsä uutta tietoa tulevasta Navi 24:stä.

VideoCardz on saanut kuvien perusteella ennakkoon käsiinsä osia AMD:n Navi 24 -diapaketista. Kuvissa näkyy tuleva grafiikkapiiri sekä muiden saman perheen jäsenten rinnalla että suurempana omassa kuvassaan. Piirit uutisen pääkuvassa ovat vasemmalta oikealle Navi 21, Navi 22, Navi 23 ja Navi 24.

Navi 24:n lähikuvassa on nähtävissä yhteensä 16 Compute Unit -yksikköä, mikä tarkoittaisi 1024 stream-prosessoria. Muistiohjain on kaventunut 64-bittiseksi ja sen kaverina on 16 megatavua Infinity Cache -välimuistia. VideoCardz arvioi sirun kooksi noin 141 mm2.

Kenties mielenkiintoisin yksityiskohta on kuitenkin piirin väitetty valmistusprosessi. VideoCardzin mukaan muista RDNA2-grafiikkapiireistä poiketen Navi 24 valmistettaisiin TSMC:n N6-valmistusprosessilla. N6 on suunniteltu helpoksi, suunnittelusäännöiltään yhteensopivaksi prosessiksi N7:n kanssa, mutta AMD ei ole ainakaan virallisissa yhteyksissä maininnut mitään eri prosessin käytöstä.

AMD:n odotetaan julkaisevan Navi 24 -grafiikkapiirin ja siihen perustuvan Radeon RX 6500 XT:n tammikuussa. Lisäksi piiri tullaan näkemään tiettävästi kannettavissa sekä karsitumpana RX 6400 -versiona OEM-valmistajien käytössä.

Lähde: VideoCardz