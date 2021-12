Erityisesti neliytimisten Core i3 -sarjan prosessorien suorituskyky vaikuttaa ennakkoon varsin lupaavalta kilpakumppaneihinsa verrattuna.

Uutisoimme jo aiemmin Intelin i3-12100-prosessorin testivuodoista, jotka enteilivät varsin vakuuttavaa suorituskykyä ennakkotietojen valossa kohtalaisen edulliseen hintaan. Nyt kyseisestä prosessorista on vuotanut lisää testituloksia Chiphell-sivustolle yhdessä pykälän kalliimmaksi sijoittuvien i3-12300- ja niin ikään aiemminkin vuodoissa pyörineen i5-12400-prosessorien kanssa.

Molemmat i3-prosessorit sisältävät testivuodon mukaan neljä kappaletta Alder Lake -prosessorien tehokkaampia P-ytimiä HyperThreading-tuella, mutta E-ytimiä niistä ei löydy lainkaan. Edullisemman Core i3-12100:n boost-kellotaajuudeksi kaikilla ytimillä mainitaan 4,1 GHz ja yhdellä ytimellä 4,3 GHz, kun taas kalliimman Core i3-12300:n luvataan yltävän molempien osalta 100 MHz korkeammalle. TDP-arvoksi molemmille i3-malleille luvataan 60 wattia.

Core i5-12400 ei sekään sisällä lainkaan E-ytimiä, mutta tarjoaa kuusi P-ydintä ja maksimissaan 4,4 GHz:n boost-kellotaajuudet ja 4 GHz:n kaikkien ydinten boost-kellotaajuudet. Core i5:n TDP-arvoksi luvataan 65 wattia. Core i5-12400:n erikoisuutena toimii Chiphellin mukaan sen kaksi eri konfiguraatiota – piiriä valmistetaan sivuston mukaan niin H0- kuin myös C0-malleina, joista ensiksi mainittu on puhdas kuuden P-ytimen malli ilman E-ytimiä ja jälkeen mainittu puolestaan on isommista piireistä leikattu malli, jonka E-ytimet on vain poistettu käytöstä.

Yksikään tulevista prosessoreista ei kuulu Intelin K-sarjaan eli ne ovat kerroinlukittuja. Chiphell on ajanut prosessoreille niin synteettisiä testejä kuten Cinebench ja 3DMark kuin myös pelitestejä Radeon RX 6800 XT -näytönohjaimella.

Niin prosessoritesteissä kuin myös pelitesteissä uudet Core i3 -prosessorit ovat kilpakumppaneinaan toimineita AMD neliytimisiä Ryzen prosessoreita tehokkaampia esimerkiksi Cinebench R20 ja R23 -testien antaessa yhdellä ytimellä peräti 21-25 prosenttia Ryzen 3 Pro 5350G:tä parempia tuloksia. Moniydinsuorituskykykin yltää tulevissa Core i3-malleissa verrokkeina toimineiden Ryzeneiden yläpuolelle, mutta viime sukupolven kuusiytimisestä Core i5-11400 -prosessorista uutuudet jäävät vielä 16 prosenttia.

Core i5-12400 puolestaan vertautuu testivuodossa tasaisemmin sen verrokkina toimineeseen AMD:n Ryzen 5600X:ään PBO-ominaisuuden kanssa voittaen sen osassa prosessori- ja pelitesteistä ja häviten osassa. Edellisen sukupolven Core i5-11400:n uutuus kuitenkin voittaa poikkeuksetta ja vastaavasti pykälän kalliimmalle ja E-ytimilläkin varustetulle Core i5-12600K:lle uutuus häviää poikkeuksetta ja välillä varsin selvälläkin marginaalilla.

Suorituskykytulosten lisäksi Chiphelliin on jaettu myös Aida64-testissä saadut lämpötila, virrankulutus ja muistiviivetulokset. Virrankulutustuloksissa näkyy pienen pieni ero H0- ja C0-pohjaisten Core i5-12400 -mallien välillä, sillä testien mukaan suuremmasta piiristä leikatun mallin virrankulutus on 1 watin ja lämmöt 2 astetta H0-mallia korkeammat. Kaikkiin Chiphellin testituloksiin voit tutustua tarkemmin alla olevien lähdelinkkien kautta.

Lähteet: Chiphell: (1), (2), VideoCardz, TechPowerUp