Intel julkaisi ensimmäisen Xe-arkkitehtuuriin perustuvan työpöytänäytönohjaimen

Intelin kannettavista tuttuun Xe-LP-arkkitehtuurin DG-1-piiriin perustuvat työpöytänäytönohjaimet ovat tulossa OEM-markkinoille Asuksen ja Colorfulin valmistamina.

Intel julkaisi viime vuonna ensimmäiset Xe- tai tarkemmin Xe-LP-arkkitehtuuriin perustuvat grafiikkaohjaimensa sekä kehittäjäkäyttöön tarkoitetun DG-1:n että Tiger Lake -prosessoreihin integroidun käytännössä identtisen mallin voimin. Yhtiö viesti alun perin, ettei DG-1:tä tulla näkemään erillisnäytönohjaimena, mutta se päätös on sittemmin kumottu.

DG-1 on saatavilla tällä hetkellä kannettaviin Iris Xe MAX -nimellä ja palvelimiin SG1-nimellä neljän grafiikkapiirin konfiguraationa. Nyt joukkoon liittyy uutena työpöytänäytönohjain, joka on suunnattu OEM-valmistajille. Intelin partnereina julkaisussa toimivat ainakin aluksi Asus ja Colorful.

AnandTechin saamien tietojen mukaan työpöytä-Xe on lopulta aavistuksen karsitumpi versio kannettavien Iris Xe MAX:ista: käytössä on 96 Execution Unit -yksikön sijasta 80 EU-yksikköä, mikä tarkoittaa samalla 40 teksturointiyksikköä ja oletettavasti 24 ROP-yksikköä. Grafiikkapiirin suorituskyvyksi on kerrottu 2,11 TFLOPSia, mikä tarkoittaisi 1650 MHz:n kellotaajuutta. Näytönohjaimen 128-bittisen muistiväylän jatkeena on 4 gigatavua LPDDR4X-muistia.

Asuksen DG1-4G -malli on yhden korttipaikan korkuinen ja se jäähdyttää noin 25 wattiin arvioidun TDP:n täysin passiivisesti. Näyttöulostuloina kortissa on yksi HDMI-, yksi DP- ja yksi DL-DVI-D-liitäntä. Colorfulin kortti on puolestaan kahden korttipaikan korkuinen ja varustettu tuulettimilla. Sen näyttöliittimistä ei ole vielä varmuutta, mutta Intelin julkaiseman kuvan perusteella valikoima saattaisi olla sama, kuin Asuksella.

