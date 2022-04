Lavakammon purkamiseksi prosessorikannan vierellä on tukemassa yhteensä kaksitoista DDR5-muistikanavaa.

AMD:n Epyc-prosessorit herättivät aikoinaan huomiota suurella fyysisellä koollaan. Sittemmin kokoon on ehditty jo tottumaan, mutta seuraavassa sukupolvessa Epycit kasvavat entisestään.

Serve The Home -sivuston keskustelupalstalle on ilmestynyt kuva tulevasta emolevystä AMD:n Zen 4 Epyceille. Genoa-koodinimelliset prosessorit sisältävät enimmillään 96 ydintä eli 32 aiempaa enemmän. Niitä ruokkimassa on 12 DDR5-muistikanavaa, kun aiemmissa Epyceissä oli maksimissaan kahdeksan DDR4-muistikanavaa.

Emolevyllä näkyy kookkaan SP5-prosessorikannan ympärillä yhteensä 12 muistipaikkaa yhtä monelle DDR5-muistikanavalle. Oikeastaan prosessorin oikealla puolen muistipaikkoja näkyy kuuden sijasta seitsemän, mutta yksi niistä kuuluu toiselle prosessorikannalle. SP5-prosessorikannassa on yhteensä 6096 pinniä LGA-kantaisille prosessoreille.

