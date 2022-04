Otavamedia sulkee ja poistaa MuroBBS-keskustelufoorumin

Muropaketti.com-sivuston MuroBBS-keskustelufoorumi suljetaan ja poistetaan nopealla aikataululla.

Otavamedian kustantama Muropaketti.com-sivusto uutisoi, että MuroBBS-keskustelufoorumi lopettaa toimintansa kolmen päivän kuluttua torstaina 14. huhtikuuta. Syy lopetuspäätökseen on keskusteluiden hiljentyminen viime vuosien aikana. Viime viikolla foorumilla kirjoitettiin uusia viestejä noin 30 viestiketjuun.

MuroBBS perustettiin vuonna 1999 osaksi Muropaketti.com-sivustoa ja se tarjosi suomalaisille tietotekniikasta kiinnostuneille käyttäjille yhteisön, jossa keskusteltiin tekniikan ohella myös muista ajankohtaisista yhteiskunnallisista ilmiöistä. Suurimman huomion sai osakseen suomalainen pyramidihuijaus Wincapita, jota käsiteltiin foorumilla aktiivisesti. Huijauksen paljastuttua keskusrikospoliisi kiitti Muropakettia avusta rikoksen selvittämisessä.

Kaikki MuroBBS:n käyttäjien tiedot ja viestit poistetaan kolmen kuukauden kuluttua foorumin sulkemisesta. Syynä kolmen kuukauden säilytysaikaan on viranomaisten mahdolliset selvityspyynnöt.

Päivitys: MuroBBS:n poistouutinen on herättänyt laajasti huolta ja keskustelua. Pelkona on vajaan 20 vuoden aikana kertyneen keskustelun ja palasen suomalaista internet-kulttuuria tuhoutuminen. Muropaketin vastaava toimittaja Reijo Ruokanen on vastannut allekirjoittaneen ehdotukseen arkistoida MuroBBS, että he ymmärtävät historiallisen arvon ja toimivat niin, ettei se vaarannu. Vastauksesta ei kuitenkaan selviä, miten viestit poistetaan, ilman että ne vaaraantuvat.

Kiitokset tarjouksesta. Ymmärrämme toki historiallisen arvon ja toimimme niin, ettei se vaarannu. — Reijo Ruokanen (@reijoruokanen) April 11, 2022

Lähde: Muropaketti