Lopullisen version odotetaan tulevan julki kesän korvilla.

Android 17:stä on esitelty beetaversio, jota Android-kehittäjät voivat hyödyntää suunnitellessaan uusia sovelluksia tulevalle mobiilikäyttöjärjestelmälle. Aiemmasta ja hieman rajoittavasta Developer Preview -syklistä on luovuttu ja tilalle on tullut Canary-julkaisukanava, johon uusia ominaisuuksia julkaistaan portaattomasti kehittäjien saataville. Lopullista Android 17:ää odotetaan julkaistavaksi kesän paikkeilla.

Uusia ominaisuuksia on paljon, mutta noston arvoisia ovat esimerkiksi sovellusten entistä parempi skaalautuminen eri kuvasuhteen näytöille – kuten perinteisille ja taittuvanäyttöisille puhelimille sekä tableteille – ja kamerasovellusten sulavampi toiminta pienemmällä muistin kulutuksella ja pehmeämmillä siirtymillä eri kameroiden välillä. Videopuolelle lisätään tuki mm. VVC-koodekille. Lisäksi parannuksia lupaillaan yksityisyyteen ja tietoturvaan sekä esimerkiksi puettavien mobiililaitteiden ja lääkinnällisten laitteiden käyttöönottoon Android 17:n sisällä.

Android 17:n beetaversioon pääsee tutustumaan Googlen Pixel 6- ja sitä uudemmilla laitteilla tai vaihtoehtoisesti Android Emulator -ominaisuudella.

