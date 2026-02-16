Yhtiön odotetaan julkaisevan tapahtumassa ainakin uuden iPhone 17e:n sekä uusia MacBook- ja iPad-malleja.

Apple on pitävänsä “a special Apple Experience” -tapahtuman 4. maaliskuuta. Tapahtuma tullaan pitämään ilmeisesti yhtäaikaisesti Lontoossa, New Yorkissa ja Shanghaissa kello 14.00 Suomen aikaa. Toistaiseksi ei ole varmuutta, tullaanko tapahtumaa lähettämään livenä netissä.

Applen kevään julkaisutapahtumalta odotetaan ainakin puhelinpuolelle uutta iPhone 17e –mallia. Ennakkohuhujen mukaan puhelimessa oli edeltävään 16e-malliin verrattuna uutta ainakin A19-järjestelmäpiiri ja 6,1-tuumainen näyttö Dynamic Island –reiällä. Lisäksi puhelimeen odotetaan samaa 18 megapikselin selfiekameraa, kuin muukin iPhone 17 –sarja käyttää, kun takapuolella tulee odotusten mukaan olemaan yksi 48 megapikselin kamera. IPhone 17e –malliin odotetaan lisäksi Applen omaa C1X-modeemia ja tukea MagSafe-ominaisuudelle puhelimen selkäpuolella.

Puhelinten ulkopuolelta Applen odotetaan esittelevän uusia MacBook-kannettavia, uusia iPadeja sekä mahdollisesti uutta näyttöä. IPad-puolelle odotetaan nykytietojen valossa M4-sukupolveen päivittyvää iPad Airia sekä A18-järjestelmäpiiriä hyödyntävää perus-iPadia.

Ohuen MacBook Air -sarjan odotetaan päivittyvän tapahtumassa M5-sukupolveen samalla kun MacBook Pro –mallisto saisi entistä tehokkaammat M5 Pro- ja M5 Max -järjestelmäpiireillä varustetut versiot. Applen odotetaan siirtyvän M5 Pro- ja M5 Max -piireissä käyttämään TSMC:n SoIC-MH-valmistustekniikkaa, joka mahdollistaisi esimerkiksi prosessorin ja grafiikkaohjaimen erottamisen omille siruilleen.

Lähde: GSMArena toim.huom. Uutisen kuva päivittyy myöhemmin