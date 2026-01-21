OnePlussan julkaisemat lyhyet tiedotteet kiistävät liikkeellä olleet huhut.

Uutisoimme aiemmin Android Headlinesin koostamasta artikkelista, jossa pureuduttiin useiden lähteiden pohjalta OnePlussan nykytilaan ja potentiaaliseen tulevaisuuteen. Artikkelin rakentaman kuvan ja useiden seikkojen perusteella tulevaisuus ei näytä tällä hetkellä ruusuiselta. Myös useat julkisuuteen vuotaneet tiedot mm. mallijulkaisujen peruutuksista sekä toimitusjohtajan etsintäkuulutuksesta ovat viitanneet OnePlussan olevan tällä hetkellä myllerryksen keskellä.

Ensin OnePlus Intia kommentoinut tänään lyhyesti X-tilillään, että raportit OnePlussan sulkemisesta ovat virheellisiä. Lisäksi julkaisussa kerrotaan, että OnePlus Intian yritystoiminta jatkuu normaalisti. Tiedote ei kuitenkaan ota varsinaisesti kantaa Android Headlinesin jutussa mainittuihin uudelleenjärjestelyihin ja toimintojen sulautuksiin sekä alasajoihin, eli yrityksen tulevaisuudensuunnitelmiin.

Myös OnePlus Suomi vastasi tänään sähköpostitse io-techin yhteydenottoon ja saimme sieltä seuraavan virallisen kommentin:

”OnePlus Euroopan nykyinen liiketoiminta jatkuu normaalisti.

Kaikille käyttäjille taataan täysi myynnin jälkeinen tuki, ohjelmistopäivitykset ja muut oikeuksia koskevat sitoumukset.”

Toisin sanoen OnePlus Intian tiedotteen tapaan se ei varsinaisesti ota tarkemmin kantaa Android Headlinesin jutussa esiin tuotuihin seikkoihin tai yrityksen tulevaisuudensuunnitelmiin Euroopassa.

Emoyhtiö Oppo on laajentanut jalansijaansa Euroopassa ja viimeisimpänä myös Pohjoismaissa, mutta ei myöskään ole toistaiseksi avannut tarkemmin suunnitelmia alaisuudessaan olevien brändien asemointia samassa markkinassa. OnePlussaan verrattavissa oleva, Oppon alaisuudessa toiminut Realme ilmoitti hiljattain integroitumisestaan Oppoon synergiaetujen ja säästöjen saavuttamiseksi. Suomen markkinoilla OnePlus on onnistunut hankkimaan poikkeuksellisen vahvan markkina-aseman ja sen paikka on vakiintunut Samsungin ja Applen muodostaman kärjen takana tulevaan TOP5-joukkoon kaksinumeroisilla markkinaosuuksilla. Globaaleilla markkinoilla OnePlussan markkina-asema on huomattavasti pienempi.