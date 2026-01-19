Vuodelle 2026 ei muutenkaan odotettu uusia älypuhelimia Asukselta, joten tieto ei liene yllättävä.

Uutisoimme pari viikkoa sitten, ettei taiwanilaisella Asuksella ole suunnitteilla uusia älypuhelimia vuodelle 2026. Valmistajan täkäläisilläkin markkinoilla myytyjä puhelimia ovat olleet esimerkiksi Zenfone- ja ROG Phone -mallit. Nyt Jonney Shih Asuksen johdosta on kuitenkin kertonut Taiwanissa järjestetyssä teknologiatapahtumassa, että yhtiö ei suunnittele julkaisevansa uusia puhelimia enää lainkaan.

Asuksen raportoidaan keskittävän jatkossa tuotetutkimus ja -kehitysresurssinsa entiseen tapaan PC-puolelle ja lisäksi mm. tekoälylaitteisiin, kuten älylaseihin ja robotiikkaa hyödyntäviin laitteisiin. Asuksen tekoälypalvelinpuolen liikevaihto tuplaantui viime vuonna verrattuna vuoteen 2024. Kuten kerroimme aiemmassakin uutisessa, aikoo Asus silti tarjota ohjelmistopäivityksiä ja takuuasioiden hoitamista asiakkailleen, jotka ovat jo ostaneet valmistajan puhelimen.

Lähde: GSMArena