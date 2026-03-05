Taiwanilainen Antec on julkaissut uuden täystornikotelon, joka on mallinimeltään yksinkertaisesti 900 ja kumartaa samannimiselle edeltäjämallilleen vuosien takaa. Uutuuskotelo on suunnattu tehokäyttöön ja se mahduttaa sisäänsä laajan komponenttiarsenaalin.
Verkkomaisista paneeleista koostuva 900 tulee yhteensä kuudella esiasennetulla tuulettimella varustettuna (edessä 3 × 140 mm, pohjassa 2 × 120 mm, takana 1 × 140). Nestejäähdyttimiä koteloon sopii esimerkiksi 360 mm:n malli kattoon ja jopa 420 mm:n malli etupaneeliin. 2,5 tuuman SSD-asemia mahtuu 900:aan yhteensä jopa 9 kappaletta ja emolevytuki kattaa E-ATX-kokoluokan ja myös palvelinpuolelle soveltuvat SS-CEB- ja SSI-EEB-mallit. Koteloon sopii myös taakse sijoitetuilla virtaliitännöillä varustetut emolevyt.
Esimerkiksi raskaisiin tekoälytehtäviin suunnattu kotelo mahduttaa sisäänsä myös tavallista enemmän näytönohjaimia, kuten vaikkapa kaksi järkälemäistä Asus ROG Astral -mallia tai neljä RTX 6000 Ada -mallia. Yhteensä kotelossa on 8 laajennuspaikkaa. Virtalähteen voi mukana tulevan jatkokaapelin ansiosta asentaa useaan eri asentoon.
Antec 900:n tekniset ominaisuudet:
- Värivaihtoehdot: Musta
- Ulkomitat: 547 × 250 × 622 mm (P × L × K)
- Materiaalit: Alumiini, teräs, muovi, karkaistu lasi
- Emolevytuki: ATX, E-ATX, SS-CEB, SSI-EEB
- Tuuletintuki:
- Edessä: 3 × 120 / 140 mm, 2 × 200
- Takana: 1 × 120 / 140 mm
- Katossa: 3 × 120 mm / 2 × 140 mm
- Pohjassa: 2 × 120
- Jäähdytintuki:
- Edessä: 360 / 420 mm
- Katossa: 280 / 360 mm
- Prosessorijäähdyttimen maksimikorkeus: 190 mm
- Näytönohjaimen maksimipituus: 465 mm (etutuuletinten kanssa)
- Virtalähteen maksimipituus: 230 mm
- Tallennustila: 9 × 2,5” SSD / 5 × 2,5” SSD + 4 × 3,5” HDD
- I/O-paneeli:
- 2 × USB-A 3.0
- 1 × USB-C (10 Gbps)
- 3,5 mm:n kuuloke-mikrofoni-komboliitäntä
- Pölysuodattimet: Edessä, katossa, pohjassa
- Takuu: 2 vuotta
Antec 900:n myynti alkanee lähiaikoina myös täkäläisillä markkinoilla. Kotelon suositushinnaksi on ilmoitettu 289,99 euroa.
Lähde: Sähköpostitiedote, Tuotesivu
