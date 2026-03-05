Uusi täystornikotelo on suunnattu erityisesti raskaaseen työskentelyyn.

Taiwanilainen Antec on julkaissut uuden täystornikotelon, joka on mallinimeltään yksinkertaisesti 900 ja kumartaa samannimiselle edeltäjämallilleen vuosien takaa. Uutuuskotelo on suunnattu tehokäyttöön ja se mahduttaa sisäänsä laajan komponenttiarsenaalin.

Verkkomaisista paneeleista koostuva 900 tulee yhteensä kuudella esiasennetulla tuulettimella varustettuna (edessä 3 × 140 mm, pohjassa 2 × 120 mm, takana 1 × 140). Nestejäähdyttimiä koteloon sopii esimerkiksi 360 mm:n malli kattoon ja jopa 420 mm:n malli etupaneeliin. 2,5 tuuman SSD-asemia mahtuu 900:aan yhteensä jopa 9 kappaletta ja emolevytuki kattaa E-ATX-kokoluokan ja myös palvelinpuolelle soveltuvat SS-CEB- ja SSI-EEB-mallit. Koteloon sopii myös taakse sijoitetuilla virtaliitännöillä varustetut emolevyt.

Esimerkiksi raskaisiin tekoälytehtäviin suunnattu kotelo mahduttaa sisäänsä myös tavallista enemmän näytönohjaimia, kuten vaikkapa kaksi järkälemäistä Asus ROG Astral -mallia tai neljä RTX 6000 Ada -mallia. Yhteensä kotelossa on 8 laajennuspaikkaa. Virtalähteen voi mukana tulevan jatkokaapelin ansiosta asentaa useaan eri asentoon.

Antec 900:n tekniset ominaisuudet:

Värivaihtoehdot: Musta

Ulkomitat: 547 × 250 × 622 mm (P × L × K)

Materiaalit: Alumiini, teräs, muovi, karkaistu lasi

Emolevytuki: ATX, E-ATX, SS-CEB, SSI-EEB

Tuuletintuki: Edessä: 3 × 120 / 140 mm, 2 × 200 Takana: 1 × 120 / 140 mm Katossa: 3 × 120 mm / 2 × 140 mm Pohjassa: 2 × 120

Jäähdytintuki: Edessä: 360 / 420 mm Katossa: 280 / 360 mm

Prosessorijäähdyttimen maksimikorkeus: 190 mm

Näytönohjaimen maksimipituus: 465 mm (etutuuletinten kanssa)

Virtalähteen maksimipituus: 230 mm

Tallennustila: 9 × 2,5” SSD / 5 × 2,5” SSD + 4 × 3,5” HDD

I/O-paneeli: 2 × USB-A 3.0 1 × USB-C (10 Gbps) 3,5 mm:n kuuloke-mikrofoni-komboliitäntä

Pölysuodattimet: Edessä, katossa, pohjassa

Takuu: 2 vuotta

Antec 900:n myynti alkanee lähiaikoina myös täkäläisillä markkinoilla. Kotelon suositushinnaksi on ilmoitettu 289,99 euroa.

Lähde: Sähköpostitiedote, Tuotesivu