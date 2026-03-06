Ilmaiseksi Windowsille ja macOS:lle ladattava Wave Link 3.0 lupaa tukea käytännössä kaikkia mikrofoneja, mikrofoniliitäntöjä ja miksereitä, mutta Elgaton uusilla Wave FX -prosessoreilla varustetut laitteet tuovat käyttöön muutamia lisäomainaisuuksia.

Corsairin alainen striimaustuotteisiin keskittynyt Elgato on julkistanut uuden Wave Next Audio -ekosysteemin. Wave Next Audio sisältää sekä uutta rautaa että ohjelmistoja.

Wave Link 3.0 on Elgaton uusi miksausalusta, joka tulee kaikkien ladattavaksi ilmaiseksi sekä Windowsille että macOS:llä. Sen kehutaan olevan yhteensopiva käytännössä minkä tahansa mikrofonin, mikserin sekä muiden äänilaitteiden kanssa. Elgaton rautaa käytettäessä Wave Link 3.0 saa lisäominaisuuksia kuten mahdollisuuden hallita laitteen Wave FX -prosessorin asetuksia ja LEDien kustomoinnin. Wave Link 3.0:lle on lisäksi saatavilla ladattavia efektejä sekä Elgatolta että kolmansilta osapuolilta Elgato Marketplacen kautta.

Wave FX -prosessori on Elgaton jokaisen uuden laitteen sydän. Se on yhtiön mukaan Lewitt Audion kanssa yhdessä suunniteltu oma piiri, joka suorittaa osan signaaliprosessoinnista suoraan raudalla ja mahdollistaa ohjelmistopohjaisten efektien lisäämisen osaksi prosessointia. Sen sanotaan mahdollistavan ”natiivin äänen syötön sovellukselle kuin sovellukselle ilman tarvetta virtuaalisille äänilaitteille tai reitityskikkailuille. Sen Clipguard 2.0 -arkkitehtuuri yhdistää useita ADC-muuntimia ja 32-bittisen äänen liukulukuprosessoinnin sekä viisi sisäänrakennettua DSP-efektejä ja tuen VST Insert -teknologialle. DSP-efektien kehutaan toimivan reaaliajassa ja rasittamatta tietokoneen prosessoria.

Laitepuolella uusia tuotteita ovat Wave:3 MK.2 -kondensaattorimikrofoni USB-liitännällä. Sen superkardioidi kapseli on viilannut iskuun Wave FX -prosessorinkin kehityksessä mukana ollut Lewitt. Mikrofonista löytyy monitoimisäädin LED-renkaalla. Mukana on myös kapasitiivinen mykistysnappi.

Wave XLR MK.2 on puolestaan USB-liitäntäinen XLR-mikrofoniliitäntä 48 voltin Phantom Power -toiminnolla, 80 dB:n häiriöttömällä vahvistuksella ja 135 dB:n dynaamisella alueella. XLR Dock MK.2 on yksinomaan Stream Deck+:lle suunniteltu XLR-mikrofoniliitäntä, joka integroituu osaksi sen modulaarista rakennetta huomaamattomasti. Sen ominaisuudet ovat vastaavat kuin Wave XLR MK.2:n.

Myyntiin tulee myös suora Stream Deck+ XL, jossa on peräti 36 LCD-näytöllistä näppäintä, näyttö ja kuusi pyöriteltävää monitoiminuppia.

Vielä hieman vaiheessa oleva Wave XLR Pro on äänimatriisi, joka ottaa vastaan kaksi täysin toisistaan riippumatonta XLR-linjaa, joista molemmille tarjotaan 80 dB:n puhdas vahvistus. Molemmin puolin laitetta on sekä 3,5 että 6,3 mm ääniliitännät kuulokkeille ja laitteessa on puhtia ajaa maksimissaan 600 ohmin kuulokkeita. Laitteeseen voi myös liittää kaksi eri tietokonetta tai muuta laitetta USB-C-liittimellä, mutta laite toimii DSP-efekteineen myös ilman liitettyä tietokonetta.

Wave:3 MK.2 -mikrofoni on hinnoiteltu yhtiön omassa verkkokaupassa 169,99 euroon, Wave XLR MK.2 niin ikään 169,99 euroon, XLR Dock MK.2 129,99 euroon ja Stream Deck+ XL 349,99 euroon. Wave XLR Pro saapuu myyntiin vuoden toisen neljänneksen aikana eikä sen hintaa ole vielä kerrottu. Sen tuotesivuilta voi tilata halutessaan mahdollisuuden ostaa laite 72 tuntia ennen sen virallista julkaisua.

Lähde: TechPowerUp, Tuotesivut: Wave Link 3.0, Wave:3 MK.2, Wave XLR MK.2, XLR Dock MK.2, Stream Deck+ XL, Wave XLR Pro