Uusi Oppo Find X9 Ultra tarjoaa neloistakakameran, joka hyödyntää poikkeuksellisen järeää rautaa.

Oppo on julkaissut uuden Find X9 Ultra -lippulaivamallinsa kansainvälisesti – laite on tulossa myyntiin myös Suomessa. Ultra on jatkoa viime vuoden lopulla julkaistulle Find X9 -mallistolle ja asemoituu sen huipulle. Find X9 Pro -malli sai jo aiemmin io-techin testissä Toimituksen valinta -kunniamaininnan. Oppon tuotejohtaja Pete Laun mukaan Find X9 Ultra on suurin läpimurto Oppon kameraominaisuuksien historiassa.

Teknisesti Oppo on ladannut Find X9 Ultraan pitkälti parasta rautaa, mitä markkinoilta on kaikille osa-alueille saatavissa. Alumiinirungon parina on Victus 2 -suojalasit ja rakenne on IP69-suojattu. 6,82-tuumainen AMOLED-näyttö tukee 1440p-resoluutiota ja korkeaa 144 hertsin adaptiivista virkistystaajuutta.

Järjestelmäpiirinä sykkii Qualcommin Snapdragon 8 Elite gen 5 -huippupiiri, RAM-muistia on 12 tai 16 Gt ja tallennustilaa puolesta terasta teraan. Akun kapasiteetti on 7050 mAh ja se hyödyntää pii-hiili-anodia. Latausteho on maksimissaan 100 wattia johdolla sekä 50 wattia langattomasti Oppon omalla laturilla.

Puhelimessa on vahvasti Hasselblad-brändätty takakamera, joka heijastuu myös koko takakuoren designiin. Kameraa voi operoida fyysisellä Quick Button -kamerapainikkeella. Hasselblad näkyy myös kuvaussovelluksessa mm. erilaisina suodattimina sekä luonnollisemman prosessoinnin tarjoavana Master Mode -tilana, joka mahdollistaa myös 16-bittisen 50 MP JPEG MAX ja RAW MAX -kuvaamisen.

Neljän takakameran kokonaisuus on teknisesti erittäin edistynyt ja Oppon mukaan kameratoteutus vaati useiden teknisten haasteiden ratkaisemista. Pääkamera luottaa suurikokoiseen 200 megapikselin Sony Lytia 901 -sensoriin, jonka parina on valovoimainen f1.5-objektiivi. 50 megapikselin ultralaajakulma tarjoaa 14 mm kinovastaavan polttovälin sekä tarjoaa 56 % edeltäjämallista kasvaneen valovoiman.

Toinen lähes yhtä suuri 200 megapikselin sensori löytyy 3x-telekameran yhteydestä ja sen objektiivi tarjoaa myös valovoimaisen f2.2-aukkosuhteen. 50 megapikselin 10x-telekamera hyödyntää Oppon kehittämää periskooppiobjektiivia, joka mahdollistaa viisinkertaisen heijastusprismaratkaisun avulla 230 mm kinovastaavan polttovälin valovoimaisella f3.5-aukkosuhteella. Oppo mainostaa kameran pystyvän myös 20x ”optisen laadun zoomiin” sensorirajauksen avulla.

Kaikkien kameroiden värimäärittelyn apuna on uuden sukupolven True Color -monispektrisensori 95 asteen kulmalla ja aiempaan nähden 5,5-kertaisella dynaamisella alueella. Videokuvaus on tuettuna kaikilla kameroilla 4K 60 FPS Dolby Vision -asetuksella ja lisäksi pääkamera ja 3x-tele tarjoavat 4K 120 FPS -suurnopeustallennuksen. Tarkempaa värimäärittelyä editointivaiheeseen kaipaaville on tarjolla O-Log2-tallennusprofiili.

Lisävarusteena kameraan on saatavissa Hasselblad Earth Explorer Kit, joka sisältää kiinnikkeillä varustetun suojakuoren sekä mahdollisuuden kiinnittää 67 mm suodattimia tai 16 linssielementistä rakentuvan telekonvertterin, joka mahdollistaa 3x-telekameran kanssa käytettynä 300 mm kinovastaavan optisen polttovälin.

Oppo Find X9 Ultran tekniset ominaisuudet:

Ulkomitat ja paino: 163,1 x 77 x 8,65 mm (Thundra Umber paksuus 9,1 mm)

Paino: 235/236 grammaa (Orange/Thundra Umber)

IP66-, IP68- ja IP69-suojaluokitukset, SGS Five-star Certification

Rakene: alumiinirunko, Gorilla Glass Victus 2

Näyttö: 6,82” LTPO AMOLED, 1440×3186, 510 PPI, adaptiivinen 1-144 Hz, 2160 Hz PWM-himmennys, 1800 nitin HBM ja 3600 nitin piikkikirkkaus, HDR10+, Dolby Vision, HDR Vivid

Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5

Muisti: 12 tai 16 Gt LPDDR5X

Tallennustila: 512 Gt tai 1 Tt UFS 4.1

Neloistakakamera: 200 megapikselin pääkamera (Sony LYT-901-sensori; 1/1,12″) f1.5, PDAF, OIS, 23 mm kinovastaava 200 megapikselin 3x-periskooppitelekamera (OmniVision OV52A -sensori, 1/1,28″), f2.2, PDAF, OIS, 70 mm kinovastaava, makrokuvaus 15 cm 50 megapikselin 10x-periskooppitelekamera (Samsung JNL -sensori; 1/2,75″), f3.5, 230 mm kinovastaava, sensor-shift-OIS 50 megapikselin ultralaajakulma (LYT-600-sensori, 1/1,95″), f2.0, PDAF, 123 astetta, 14 mm kinovastaava TrueColor-monispektrisensori, 15EV High Dynamic Range Videokuvaus: 8K 30 FPS, 4K 60 FPS Dolby Vision, 4K 120 FPS (pääkamera ja 3x-tele)

Selfiekamera: 50 megapikseliä (Samsun JN5 -sensori; 1/2,75″), f2.4, automaatitarkennus

5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 (SBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, LDAC, LHDC5.0)

GPS(L1+L5), GLONASS(G1), BDS(B1I+B1C+B2a), Galileo(E1+E5a), QZSS(L1+L5), NavIC(L5)

Ultraääni sormenjälkitunnistin näyttöpaneelin alla

stereokaiuttimet, neljä mikrofonia, Quick Button -kamerapainike, Snap Key -tekoälypainike

Akku & lataaminen: 7050 mAh Si/C Li-polymeeri USB-C 3.2 Gen 1 , 100 W SuperVOOC-pikalataus, 55 W USB PD PPS 50 watin AirVOOC -langaton lataus, 10 watin käänteinen langaton lataus)

Android 16, ColorOS 16

Find X9 Ultran suositushinta Suomessa on 1699 euroa. Myyntikanavina toimivat mm. Power, Elisa ja Verkkokauppa.com. Ennakkomyynti alkaa Suomessa 15. toukokuuta ja se tulee kauppoihin 30. toukokuuta. Värivaihtoehtoja ovat Tundra Umber ja Canyon Orange. Hasselblad Earth Explorer Kitin lisähinta on 599 euroa.

Lähteet: sähköpostitiedote, Oppo