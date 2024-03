800R-kaarevuudella ja 1440p-tarkkuudella varustettu ultraleveä OLED-uutuus tarjoaa monista moderneista pelinäytöistä tutun KVM-kytkimen ja virransyötön USB-C:n kautta.

PC-oheislaitteita valmistava AOC on julkaissut Agon-tavaramerkkinsä alle uuden ultraleveän OLED-pelinäytön Agon Pro AG456UCZD, jonka 45-tuumaisen paneelin kuvasuhde on 21:9 ja WQHD-tarkkuus 3440×1440 pikseliä. Sen melko aggressiivinen kaarevuus on 800R, eli useammasta vastaavasta näytöstä voisi muodostaa yhtenäisen ympyrän, jonka säde on vain 80 senttimetriä.

AG456UCZD:n maksimivirkistystaajuus on 240 hertsiä G-Sync- ja Adaptive-Sync-yhteensopivuudella. Pikseleiden GtG-vasteaika on nykyaikaisille OLED-näytöille tyypillinen 0,03 millisekuntia. Tuettuna on HDR10 ja väriavaruuksien kattavuus on sRGB:ssä 100 % ja DCI-P3:ssa 98,5 %. Rajatun alueen maksimikirkkaus on 1000 nitiä.

AG456UCZD tukee monen muun AOC:n näytön tapaan G-Menu-ohjelmistoa, jolla sen asetuksia voi säätää ilman näytön painikkeihin kurkottelua. Liitäntöjen osalta näytössä on kaksi DisplayPort 1.4 -liitäntää, neljän liitännän USB 3.2 -keskitin ja 90 watin virransyöttöön pystyvä USB-C-liitäntä. Lisäksi näytössä on KVM-kytkin kahden eri laitteen sujuvaa käyttöä varten.

Agon Pro AG456UCZD:n myynti alkaa vielä maaliskuun aikana ja AOC:n ilmoittama suositushinta sille on 1130 puntaa. Saatavuus ja hinta Suomessa selviänevät myös pian.

