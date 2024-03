Toukokuussa julkaistavaksi ennustettu Pixel 8a -puhelin saatetaan nähdä virallisesti myös Suomen markkinoilla, jos Android Authorityn saamia tietoja on uskominen.

Android Authority -sivusto on julkaissut yksinoikeudella artikkelin tulevan Pixel 8a -älypuhelimen ominaisuuksista, jotka ovat peräisin Googlen sisäiseltä lähteeltä. Kyseessä on seuraajamalli viimevuotiselle keskihintaiselle 7a-mallille, mutta 8a:n kerrotaan parantuvan merkittävästi monellakin osa-alueella ja samalla myös hintojen on huhuttu nousevan lähemmäs kalliimpia Pixel 8 ja 8 Pro -malleja.

Suomalaisittain ehkäpä mielenkiintoisin tieto Android Authorityn jutussa on kuitenkin tieto mahdollisesti laajentuvasta saatavuudesta. Edeltäjämalli Pixel 7a on lanseerattu virallisesti vain 21 maahan, mutta Pixel 8a:n kerrotaan sisältävän elektroniset takuuleimat 10 uudelle Euroopan maalle, joiden joukossa on myös Suomi. Tiedosta ei voi vielä varmaksi päätellä Suomen lanseerausta, mutta esimerkiksi kalliimmissa Pixel 8 -malleissa vastaavat tiedot korreloivat saatavuuden kanssa. Tähän asti Pixel-puhelimet ovat olleet saatavilla Suomessa vain muutaman yksittäisen jälleenmyyjän valikoimissa ns. ”harmaatuontina” ilman Googlen virallista maa- tai huolto-organisaatiota.

Itse puhelimen ominaisuuksista Android Authority mainitsee uuden aiempaa nopeamman 120 hertsin 6,2″ OLED-näytön 1400 hertsin pistemäisellä HDR-kirkkaudella, kalliimmista Pixel 8 -malleista tutun Tensor G3 -piirin sekä USB-C-liitännän Displayport-tuen, joka saattaa mahdollistaa tulevan työpöytämäisen tilan ulkoisessa näytössä. Kameroiden kerrotaan pysyvän muuttomattomina – takana 64 megapikselin pääkamera ja 13 megapikselin ultralaajakulma sekä edessä 13 megapikselin etukamera.

Lähes samanaikaisesti OnLeaks on julkaissut Smartprix-sivuston kanssa joukon CAD-renderöintejä tulevasta Pixel 8a:sta. Se muistuttaa ulkoisesti paljon kalliimpia Pixel 8 -malleja ja takakuoren kamerakaistale linssiaukkoineen vaikuttaisi hieman kasvaneen 7a-malliin nähden.

Pixel 8a -puhelimen julkistuksen odotetaan tapahtuvan 14. toukokuuta alkavassa Google I/O -tapahtumassa.

