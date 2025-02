Asuksen uusin tulokas lippulaivaälypuhelinten markkinoille maksaa 1149 euroa.

Asus on julkaissut uuden Zenfone 12 Ultra -lippulaivaälypuhelimensa, jonka vuotaneista ennakkotiedoista uutisoimme aiemmin tällä viikolla. Julkaisu tapahtui noin kuukautta viimevuotista aiemmin. Kyseessä on ulkoasultaan hillitympi ja suuremmalle yleisölle suunnattu versio jo aiemmin julkaistuista ROG Phone 9 -pelipuhelimista hyvin samankaltaisella ominaisuuskattauksella.

Kuten aiemmissa vuodoissa kerrottiin, Zenfone 12 Ultran näyttö on pysynyt teknisesti lähes muuttumattomana edeltäjämallista, eli kyseessä 6,78-tuumainen LTPO AMOLED -näyttö, jonka Full HD+ -kuvatarkkuus on 1080 × 2400 pikseliä ja mukautuva virkistystaajuus 1–120 hertsiä. Lisäksi näyttö tukee erikseen aktivoitavaa 144 Hz:n pelitilaa, kun taas ROG Phone 9 -mallistolla pelitila on 185 Hz. Järjestelmäpiiriksi on päivitetty Qualcommin uusimman sukupolven 8-ytiminen Snapdragon 8 Elite -lippulaivamalli. Muistivariantteja on nyt tarjolla vain yksi, jossa RAM-muistia on muhkeat 16 Gt ja tallennustilaa 512 Gt. Edeltäjämallista puuttunut eSIM-tuki kuuluu nyt 12 Ultran varustukseen.

Kolmoistakakamera on sama kuin ROG Phone 9 Pro -mallissa, eli mukana on 50 megapikselin pääkamera Sonyn Lytia 700 -sensorilla, 13 megapikselin ultralaajakulmakamera 120 asteen kulmalla ja 32 megapikselin telekamera kolminkertaisella optisella zoomilla. Pääkameraan on päivitetty yrityksen uusinta Hybrid Gimbal Stabilizer 4.0 -vakaintekniikkaa, joka mahdollistaa suuremman viiden asteen vakautuskulman kolmeen eri suuntaan. Etukameran mainostettu tarkkuus on 32 megapikseliä, joskin valokuvien tarkkuus on pikseleiden yhdistämistekniikalla 8 megapikseliä. Lisäksi valokuvien ottamiseen on tuotu mukaan useita tekoälyavusteisia ominaisuuksia.

Akun kapasiteetti on edeltäjästä tuttu 5500 milliampeerituntia ja se tukee myös entiseen tapaan 65 watin latausta johdolla ja 15 watin latausta langattomasti. Lisäksi Zenfone 12 Ultrassa on IP68-suojausluokitus, stereokaiuttimet ja nykyisissä kalliimman pään puhelimissa melko harvinainen 3,5 mm:n kuulokeliitäntä.

Ohjelmistopuolella on käytössä uusin Android 15 -versio, jolle luvataan vain kaksi vuotta versiopäivityksiä sekä vuodella parantunut viiden vuoden tietoturvakorjaustuki. Nykypäivänä trendikkäitä tekoälyominaisuuksia on tarjolla uusien nettisivuja ja dokumentteja yhteenvedoiksi tiivistävien AI Article Summary ja AI Document Summary -ominaisuuksien muodossa. Puheesta tekstiä ja käännöksiä tekevät AI Transcript 2.0 ja AI Call Translator 2.0 ovat tuttuja jo Asuksen aiemmista malleista ja Googlen Circle to Search -hakuominaisuus on nyt myös integroituna Asuksen käyttöliittymään. Asuksen tekoälyominaisuudet toimivat myös paikallisesti puhelimessa ilman pilviyhteyttä ja ne käyttävät Meta Llama 3 8B -kielimallia.

Asus Zenfone 12 Ultran tekniset ominaisuudet:

Värivaihtoehdot: Sage Green, Sakura White, Ebony Black

Ulkomitat ja paino: 163,8 × 77,0 × 8,9 mm (P × L × S) 220 g

Materiaalit: kierrätysalumiinirunko, Gorilla Glass Victus 2 etu- ja takalasit

IP68-suojausluokitus

Näyttö: 6,78” LTPO AMOLED 1080 × 2400 pikseliä (FHD+) 1–120 Hz, 144 Hz:n pelitila 1600 nitin kirkkaus, 2500 nitin pistemäinen maksimikirkkaus

Snapdragon 8 Elite -järjestelmäpiiri Adreno 830 -grafiikkasuoritin

16 Gt RAM-muistia (LPDDR5X)

512 Gt tallennustilaa (UFS 4.0)

Kolmoistakakamera: 50 megapikselin pääkamera, Sony Lytia LYT-700 -sensori (1/1,56”), f1.9, Hybrid Gimbal Stabilizer 4.0, 2×2 OCL AF 13 megapikselin ultralaajakulmakamera, 120° kuvakulma, 12,7 mm kinovastaava, kiinteä tarkennus 32 megapikselin 3x telekamera (0,7 μm), 65 mm kinovastaava, f2.4, OIS

32 megapikselin etukamera, 8 megapikselin valokuvat

Videokuvaus: 8K 30 FPS / 4K 60 FPS (pääkamera), 4K 30 FPS (ultralaajakulmakamera)

5G (Dual-nano-SIM, eSIM)

Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.4 (aptX Adaptive & Lossless, Snapdragon Sound, , NFC

GPS, GNSS, Glonass, BeiDou, NavIC

Akku: 5500 mAh, 65 W:n lataus, 15 W:n langaton lataus (Qi 1.3), Quick Charge 5.0 & PD Charging

Stereokaiuttimet & 3,5 mm:n kuulokeliitäntä, Dirac Virtuo, OZO Audio

Android 15 2 Android-päivitystä, 5 vuoden tietoturvakorjaukset



Zenfone 12 Ultra on saatavilla 1149 euron suositushintaan, eli lähtöhinta on noussut 59 eurolla. Toisaalta muistimäärät ovat myös kasvaneet, joten edeltäjämallin samaan muistiversioon verrattuna hinta on laskenut noin 40 euroa. Asuksen julkaisutarjous puhelimen ostajille helmikuun ajan on 65 watin GaN-pikalaturi kaupan päälle.

