Uutuus sijoittuu AOC:n marraskuussa julkaisemien QD-OLED-mallien välimaastoon.

Näyttövalmistaja AOC – tai pikemminkin sen alaosasto AGON by AOC – on jälleen julkaissut AOC Gaming -tuoteperheeseensä uuden pelinäytön, jossa hyödynnetään tällä kertaa Samsungin kolmannen sukupolven QD-OLED-paneelia. Mallinimellä Q27G4ZD kulkeva uutuusnäyttö sijoittuu valmistajan marraskuussa julkaiseman QD-OLED-kaksikon väliin, jonka hintavampi Q27G4SDR-malli oli varustettu niin ikään kolmannen sukupolven paneelilla.

Q27G4ZD on 27-tuumainen QHD-näyttö, eli sen kuvatarkkuus on 2560 × 1440 pikseliä. Maksimivirkistystaajuus näytössä on 280 hertsiä ja pikseleiden gray-to-gray-vasteaika 0,03 millisekuntia. Näytöllä on VESA DisplayHDR True Black 400 -sertifikaatti ja pistemäiseksi maksimikirkkaudeksi kerrotaan 1000 nitiä. Virkistystaajuuden synkronoinnista pelin ruudunpäivitysnopeuden kanssa vastaa Adaptive-Sync-teknologia, jonka kylkeen valmistaja mainostaa virallista G-Sync Compatible -sertifikaattia.

Näytön jalusta edustaa AOC:n pelinäyttöjen perinteisempää osastoa eikä viime aikoina tutuksi tullutta e-urheiluun suunniteltua muotoilua, mutta se tarjoaa täydet ergonomiasäädöt (kallistus, korkeus, kääntö ja kierto). Liitäntöinä on kaksi HDMI 2.1:tä ja yksi DisplayPort 1.4 sekä neljän USB-A-liitännän keskitin eri USB-laitteiden liittämiseen.

Q27G4ZD on saatavilla 479 euron suositushintaan. Näytölle myönnetään kolmen vuoden takuu, joka kattaa myös kuvan mahdollisen kiinnipalamisen.

Lähde: Sähköpostitiedote