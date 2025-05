Katseenvangitsijoina toimivat valmistajan aiempiin koteloihin päivitetyt ”LED-matriisit”, mutta kattaukseen kuului myös ilma- ja nestejäähdytysuutuuksia.

Viime viikon Computex-messuilla Taiwanissa oli mukana myös Phanteks, joka esitteli osastollaan kekseliäitä valaistustehosteita aiemmin julkaistuihin koteloihinsa sekä uusia ilma- ja nestejäähdytystuotteita.

Phanteksin PC-kotelot Evolv X2 sekä XT View ovat saaneet päivityksen Matrix-versioihin, joissa on alaosaan integroitu, tekstiiliverhoilun taakse kätketty ”LED-matriisi” erilaisten valaistustehosteiden luomiseen. Kolmen lasikyljen Evolv X2 Matrixin alaosassa komeilee 900 LED-valoa, jotka saa NEXLINQ-ohjelmistolla näyttämään sensoridataa, tekstiä tai yksinkertaisia animaatioita. XT View Matrix sen sijaan on varustettu 600 LED-valon matriisilla. Molempien Matrix-koteloiden värivaihtoehdot ovat musta ja valkoinen.

Budjettiluokan kotelouutuus Phanteksilta on Eclipse G370A verkkomaisella mesh-etupaneelilla, seitsemällä tuuletinpaikalla ja yläosan 360 mm:n jäähdytintuella. Eclipse G370A on yhteensopiva myös SSI-EEB-emoleyjen kanssa.

Valmistajan tuuletinuutuus on T30-140, joka on 140 mm:n variantti aiemmasta T30-120:stä. T30-140 on nestekidepolymeerista valmistettu ja tarjoaa korkean staattisen ilmanpaineen magneettilaakeroinnilla. Kierrosnopeus on korkeimmillaan 2500 rpm.

X30-mallit ovat NZXT:n Core-malleista inspiraationsa ottavat triplatuulettimet, jotka tulevat 360 ja 420 mm:n koossa. X30:ssä on kolme tuuletinta yhdessä 30 mm paksussa kehyksessä, jota ympäröi ohut RGB-valonauha.

Custom-vesijäähdytykseen Phanteks esitteli Glacier EZ-Fit -uutuuksia, kuten näytönohjainblokin MSI:n, Asuksen ja Gigabyten RTX 5090 -malleille, 360 ja 420 mm:n jäähdyttimiä sekä valmistajan aiempiin NV5-, NV7- ja NV9-koteloihin yhteensopivat nesteenjakajat.

Myös Phanteksilta oli messuilla esittelyssä suurella näytöllä varustettu 360 mm:n AIO-nestecooleri GlacierOne 360M25. Uutudessa on 6-tuumainen LCD-näyttö pumppublokin päällä. Toinen vastaavanlainen malli Computexissa nähtiin Antecilta.

Phanteksin uusien Computex-tuotteiden hinnat ja saatavuusajankohdat euroalueella eivät ole vielä tiedossa.

Lähde: TechPowerUp