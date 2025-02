Monien odottaman iPhone SE:n sijasta 16e:ksi nimetty uutuus on varustettu SE:n tapaan vain yhdellä kamerasensorilla, mutta sen rauta on iPhone 13:sta lainattua näyttöä lukuunottamatta tuttua iPhone 16- ja 16 Plus -sisarmalleista.

Apple julkisti tänään markkinoille uuden iPhonen. Vaikka jotkut huhut vihjasivat asiasta muuta jo aiemmin, suurin osa odotti julkaistavaksi uutta iPhone SE:tä. Sen sijasta Apple julkaisi iPhone 16e:n, joka tosin on monella tapaa iPhone SE:n henkinen seuraaja.

Apple iPhone 16e muistuttaa nyt entistä enemmän muita saman sukupolven puhelimia, sillä Koti-painike on saanut väistyä iPhone 13 -mallista lainatun 6,1″ Super Retina XDR OLED -näytön (2556×1179, HDR10, Dolby Vision, 800 nit HBM, 1200 nit peak) ja sen Face ID:tä tukevan näyttöloven tieltä. Näyttöä ja kamerasaareketta lukuun ottamatta puhelin noudattaa iPhone 16 -perheestä tuttua alumiinirunkoista muotoilua lasitaustalla ja sen kyljestä löytyy myös tuttu Toimintopainike.

Uuden iPhonen sisällä sykkii sama A18-järjestelmäpiiri, kuin iPhone 16- ja 16 Plus -malleissakin, mutta sen grafiikkaohjaimen viidestä ytimestä yksi on kytketty pois käytöstä. Muistia on tutut 8 Gt ja tallennustila on valittavissa 128-512 Gt:n väliltä. Kuten nykytodellisuuteen sopii, järjestelmäpiirin tekoälyominaisuudet, kuten Siriin ja kirjoitustyökaluihin integroitu pääsy ChatGPT:n pakeille, nostettiin esiin markkinoinnissa vahvasti. Käyttöjärjestelmänä iPhone 16e:ssä toimii luonnollisesti tuorein iOS 18 kaikkine ominaisuuksineen.

iPhone SE:ltä perittynä ominaisuutena puhelimen takaa löytyy vain yksi kamerasensori, joskin Applen mukaan se on mullistava 2-in-1-kamerajärjestelmä. Käytännössä se tarkoittaa 48 megapikselin sensoriin perustuvaa Fusion-kameraa, joka kykenee Applen mukaan optista zoomia vastaavalla laadulla zoomaamaan kuvan kaksinkertaiseksi yhdistämällä neljä pikseliä yhdeksi. Kamera tukee 4K-videontallennusta 60 FPS:n nopeudella Dolby Vision -HDR-standardilla ja se kykenee tallentamaan myös Spatial Audio -tilaääntä.

Käyttäjän turvallisuuteen maailmalla on panostettu tukemalla tekstiviestejä, SOS-hätäpuheluita tai vaikka tietpalveluihin sekä oman sijainnin jakamista Find My -sovelluksella satelliitin välityksellä. Puhelimesta löytyy myös tuttu kolarista aktivoituva Crash Detection -törmäyksentunnistin, joka osaa soittaa hätäpuhelun itsenäisesti, jos käyttäjä on esimerkiksi menettänyt tajuntansa tai ei muutoin pääse käsiksi puhelimeen.

Uuden iPhonen akulle Apple lupaa jopa 26 tunnin videotoistokestävyyttä, mikä on tunnin vähemmän kuin iPhone 16 -perusmallissa. Akkua ladataan nykysäädösten mukaisesti USB-C-liittännällä, joka tukee USB 2.0 -siirtonopeuksia.

Apple iPhone 16e tulee saataville mustana ja valkoisena versiona. Molempien ennakkotilaukset aukeavat Suomessa 21. helmikuuta kello 15:00 ja puhelimen hinnaksi on ilmoitettu 128 Gt:n tallennustilalla 749 euroa. 256 Gt:n tallennustila nostaa hinnan 879 euroon ja 512 Gt:n 1129 euroon. Puhelinten toimitukset aloitetaan 28. helmikuuta.

Lähde: Apple