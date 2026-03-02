Uuden lippulaivapuhelimen lisäksi Honorilta nähtiin konferenssissa kannettava tietokone, tabletti sekä Honorin panostuksia robotiikkaan.

Kiinalainen Honor on julkistanut uusia tuotteita Barcelonan MWC 2026 -tapahtumassa (Mobile World Conference). Valmistajan lippulaivatason puhelinuutuus on Magic V6 järeällä akulla, jonka lisäksi esiteltiin mm. ”robottipuhelin” sisäänrakennetulla gimbaalikameralla ja Honorin ensimmäinen humanoidirobotti.

Viime vuoden Magic V5:n seuraaja Magic V6:n kerrotaan olevan suljettuna vain 8,75 mm paksu, eli vain himpun verran edeltäjäänsä ohuempi. Muita mainittavia uudistuksia on etenkin taittuvalle puhelimelle vakuuttava 6600 milliampeeritunnin pii-hiiliakku 80 wattiin nousseella langallisella latauksella (langaton 66 W) ja entistä korkeampi IP69-suojaluokitus.

Puhelimen ulkonäyttö on 6,52-tuumainen OLED-näyttö, kun taas taittuvassa sisänäytössä on 7,95 tuuman AMOLED-paneeli. Molemmissa näytöissä on 120 hertsin maksimivirkistystaajuus. Sisänäytölle lupaillaan edeltäjämalliin nähden 44 % matalampaa keskilinjan taitoskohtaa.

Sisuksista löytyy lippulaivatason päivitettyä rautaa, eli Qualcommin Snapdragon 8 Elite Gen 5 -järjestelmäpiiri höyrykammiojäähdytyksellä, jonka kaverina on viime vuodesta samana pysynyt 16 gigatavun RAM-muisti. Tallennustilaa on tarjolla sekä 512 Gt että 1 Tt. Kolmoistakakamera ei ole kokenut suuriakaan muutoksia ja on edelleen varustettu 50 megapikselin pääkameralla, 64 MP:n 3x-telekameralla ja 50 MP:n ultralaajakulmalla, kun taas ulko- ja sisänäyttöjen etukameroissa on molemmissa 20 MP:n tarkkuus.

Magic V6:n värivaihtoehtoina näyttäisi markkinointimateriaalien mukaan olevan valkoinen, punainen, kulta ja musta, mutta tarjolle tulevat värit saattavat vaihdella markkina-alueittain. Magic V5:n tavoin myös uudelle Magic V6:lle odotetaan huipputasoista 7 & 7 vuoden ohjelmistopäivitystukea (Android-päivitykset & tietoturvakorjaukset).

Magic V6:n tekniset ominaisuudet (GSMArena):

Värivaihtoehdot: Valkoinen, punainen, kulta, musta

Ulkomitat: Suljettuna: 156,7 × 74,5 × 8,8/9,0 mm Avattuna: 156,7 × 145,6 × 4,0/4,1 mm

Paino: 219/224 g

IP69-suojaluokitus

Näyttö: Ulkonäyttö: 6,52” LTPO2 OLED, 1080 × 2420 pikseliä (406 PPI), 1–120 Hz Sisänäyttö: 7,95” LTPO2 AMOLED, 2172 × 2352 pikseliä (403 PPI), 1–120 Hz

Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 -järjestelmäpiiri (3 nm) 2 × Oryon V3 Phoenix L + 6 × Oryon V3 Phoenix M Adreno 840 -grafiikkaohjain

16 Gt RAM-muistia

512 Gt & 1 Tt tallennustilaa (UFS 4.1)

Kolmoistakakamera: 50 megapikselin pääkamera (1/1,56”), f1.6, PDAF, OIS 64 megapikselin 3x-telekamera (1/2,0”), f2.5, PFAD, OIS 50 megapikselin ultralaajakulmakamera, f2.2, 122°, AF

20 megapikselin etukamera, f2.2 (ulko- ja sisänäytössä)

Videokuvaus: Takakamera: 4K 60 FPS, EIS, OIS Etukamerat: 4K 30 FPS, EIS

5G, LTE (Dual-nano-SIM & eSIM)

Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 6.0, NFC

GPS, Glonass, BeiDou, Galileo

Stereokaiuttimet

Akku: 6600 mAh, Honor SuperCharge-pikalataus (langallinen 80 W, langaton 66 W), käänteinen langallinen & langaton lataus

MagicOS 10 (Android 16) 7 Android-versiopäivitystä, 7 vuoden tietoturvakorjaukset



Magic V6:n lisäksi kiinalaisvalmistaja julkaisi kannettavan tietokoneen sekä tabletin, jotka ovat päivitetty MagicBook Pro 14 ja uusi MagicPad 4.

MagicBook Pro 14:n teknisiä ominaisuuksia ovat mm. 14,6-tuumainen OLED-kosketusnäyttö 3,1K-resoluutiolla (120 Hz) sekä Intelin 3. sukupolven Core Ultra -prosessorit, joiden soveltuvuus tekoälytehtäviin nostettiin toki parrasvaloihin. Käyttöjärjestelmänä kannettavassa rullaa Windows 11 Home ja akunkestoa lupaillaan yhdellä latauksella parhaimmillaan 12 tuntia. RAM-muistia kannettavassa on 32 Gt ja tallennustilaa 1 Tt. Kokonaisuus painaa noin 1,4 kg.

Maailman ohuimmaksi tabletiksi tituleerattu MagicPad 4 on vain 4,8 mm paksu ja se on varustettu suorituskykyisellä Snapdragon 8 Gen 5 -järjestelmäpiirillä sekä 12,3-tuumaisella AMOLED-näytöllä (3K, 165 Hz). RAM-muistia on tarjolla 12 tai 16 Gt ja tallennustilaa 256 tai 512 Gt, ja akun kapasiteetiksi kerrotaan 10 100 mAh 66 W:n latauksella. Tabletti painaa 450 grammaa.

Sekä MagicBook Pro 14:n että MagicPad 4:n värivaihtoehdot ovat harmaa ja valkoinen.

Lisäksi Honorilta nähtiin jo aiemmin lyhyesti uutisoitu ”robottipuhelin”, joka on nimetty yksinkertaisesti Robot Phoneksi. Puhelimen valttikortti on siihen integroitu tekoälyavusteinen kamera, joka seuraa kohdetta gimbaalimaisen robottikäden avulla. Kameran tarkkuus on 200 MP.

Toinen robotiikkapuolen uutuus on valmistajan ensimmäinen humanoidirobotti, joka kytkeytyy Honorin tekoälyekosysteemiin ja oppii näin tuntemaan käyttäjänsä paremmin, tarjoten Honorin mukaan esimerkiksi personoitua shoppailuapua tai seuraa ja tukea elämän eri tilanteissa.

Magic V6 -puhelimen odotetaan saapuvan markkinoille vuoden toisen puoliskon aikana, mutta saatavuudesta ja hinnoittelusta tiedotetaan tarkemmin tuonnempana. Myöskään muiden esiteltyjen tuotteiden tarkkoja saatavuusajankohtia tai hintoja ei vielä paljastettu, pois lukien MagicPad 4 -tabletin 699 euron suositushinta Euroopassa.

Lähde: Honor, STT Info