Varsinaisia uusia ominaisuuksia Sonomassa ei ole kenties Game Mode -pelitilaa lukuun ottamatta, mutta päivityksiä olemassa oleviin ohjelmiin ja ominaisuuksiin löytyy rutkasti.

Apple esitteli WWDC-tapahtumassaan odotetusti tämän vuoden käyttöjärjestelmäpäivityksiään. Mac-tietokoneiden syksyllä julkaistava käyttöjärjestelmä tottelee nimeä macOS Sonoma, viitaten Kalifornian Sonoma Countyn viinitarhojen täyttämään alueeseen.

Applen uutta macOS Sonomaa ei ole täytetty täysin uusilla ominaisuuksilla, oikeastaan ainoa todella uusi ominaisuus on Game mode -pelitila, joka optimoi suorituskykyä priorisoimalla pelien prosesseja muiden yli. Sen sijasta päivityksiä olemassa olleisiin ominaisuuksiin on reilumminkin.

Ensimmäisenä päivittyneenä ominaisuutena Apple nostaa esiin näytönsäästäjät. Sonomassa on uusia hidastusvideoihin perustuvia näytönsäästäjiä, joissa pyörivät erilaiset kauniit ja näyttävät maisemat ympäri maailman. Kun käyttäjä kirjautuu koneelle takaisin sisään, muuttuu näytönsäästäjä sulavasti käyttöjärjestelmän taustakuvaksi.

Toinen päivittynyt ominaisuus on Widgetit, jotka ovat nyt irtautuneet Notification Centerin rajoittuneesta tilasta ympäri työpöydän. Widgettien hallinta on muutettu muistuttamaan iPadOS:n versiota ja näytölle voi lisätä Continuity-ominaisuuden avulla myös iPhonen widgettejä ilman, että niihin liittyviä sovelluksia tarvitsisi asentaa Maciin. Widgetit himmenevät ja muuttuvat läpinäkyvämmiksi, kun työpöydälle aukeaa ikkuna.

Videopuheluita on päivitetty lukuisin uusin ominaisuuksin. Presenter Overlay mahdollistaa ruudun jakamisen ilman, että jakaja joutuisi jäämään paitsioon valokeilasta. Suuremmassa overlay-versiossa käyttäjä jää uutislukijamaisesti etualalle, kun jaettava sisältö sijoittuu tämän taakse eri kerrokseen. Käyttäjä voi liikkua vapaasti jaettavan sisällön edessä. Pienemmässä overlay-versiossa jakava käyttäjä jää liikuteltavaksi palloksi jaetun sisällön täyttäessä ruudun. Sisältöä on myös aiempaa helpompi jakaa, sillä vasemman ylänurkan pallorivistön vihreä jäsen tarjoaa nyt täyden ruudun ja ruudun vasempaan tai oikeaan laitaan keskittämisen lisäksi vaihtoehdon ”Share on Zoom”. Lisäksi macOS Sonomassa ovat mukana uudet lisätyn todellisuuden efektit, joita käyttäjä voi aktivoida yksinkertaisilla eleillä, sekä mahdollisuus zoomata tai ”kääntää” kameraa siten, että käyttäjä on keskellä kuvaa, kunhan webbikamerana toimii iPhone tai Studio Displayn webbikamera.

Sonoma tuo mukanaan päivityksiä myös Safariin ja salasanojen hallintaan. Safari tukee nyt profiileita, joissa voi olla esimerkiksi toisistaan poikkeavat asetukset, laajennokset ja niin edelleen. Safarin hakutoimintoa on puolestaan päivitetty näyttämään oleellisempia tuloksia helposti ja nopealukuisesti. Esimerkiksi urheiluottelun tulokset voidaan näyttää jo hakuehdotusten päällä, ilman että varsinaista hakua tarvitsee suorittaa. Nettisivut voi myös liittää nyt suoraan Dockiin, jolloin ne toimivat kuin sovellukset omissa ikkunoissaan. Salasanapuolella on tuotu mahdollisuus jakaa salasanoja tietoturvallisesti luotettujen kontaktien kanssa ja Private Browsing -kokemusta on paranneltu blokkaamalla kaikki tunnetut seurantametodit verkkosivuilla ja poistamalla automaattisesti seurantaviitteet URL-osoitteista.

Viestittelyä on paranneltu lisäämällä esimerkiksi ”catch-up arrow” eli nuoli-ikoni, jolla viestiketju hyppää suoraan ensimmäiseen lukemattomaan viestiin sekä parantamalla hakuominaisuuksia. Viestisovellus tukee myös sijainnin jakoa ja kaikenlaiset Live Stickers ”tarrat” ja ”memoji”-emojit löytyvät nyt keskitetysti samasta paikasta. Apple on myös lisännyt mahdollisesti arkaluontoista tai muuten häiritsevää materiaalia sisältäviin kuviin oletuksena voimakkaan sumennuksen, jota käyttäjän pitää klikata nähdäkseen kuvan. Ominaisuus sisältyy sekä Messages-sovellukseen, kolmansien osapuolten sovelluksiin että järjestelmän kaikkiin muihinkin vastaaviin toimintoihin. Näppäimistön automaattista virheenkorjausta on päivitetty lisäämällä korjattuihin sanoihin alleviivaukset, joiden kautta ne on nopea palauttaa käyttäjän kirjoittamaan muotoon. Lisäksi välilyöntiä voi käyttää suoraan kirjoittaessa ilmestyvien ehdotusten hyväksyntään, oli kyse sitten yksittäisestä sanasta tai kokonaisesta lauseesta.

Voit tutustua tarkemmin edellä kuvattuihin uusiin ominaisuuksiin ja mainitsematta jääneisiin päivityksiin Applen verkkosivuilla.

Lähde: Apple